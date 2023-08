Médecin de 80 ans agressé à Nice : "J'ai cru qu'il allait m'achever"

Ce mardi 8 août, le docteur Ollivier effectue une visite à domicile rue Rossini en plein cœur de Nice pour contrôler un arrêt-maladie. Il est reçu par un patient en conflit avec son employeur.

Face au refus du médecin de prolonger un arrêt-maladie injustifié, le patient de 45 ans devient violent. Il lui assène un premier coup au visage sur le pallier de son appartement.

Le docteur de 80 ans parvient à s'enfuir, mais le forcené le poursuit dans la rue pour continuer à le frapper. "Il s'acharnait sur moi. J'ai cru qu'il allait m'achever, à mon âge je ne suis pas de carrure à résister à un homme de 45 ans qui était assez costaud," témoigne l'octogénaire.

"Je suis en vie, c'est le principal"

C'est l'intervention d'un passant qui lui a permis d'échapper à son agresseur et de se réfugier dans une pharmacie.

Sept points de suture au visage, une plaie de sept centimètres à la main et des contusions sur tout le corps, le docteur Ollivier a repris ses consultations ce vendredi dans son cabinet du quartier de Carras malgré l'ITT de 10 jours qu'on lui a prescrite.

"Trop de violence dans notre société"

"Mes patients m'attendent et moi ça me permet d'oublier ce traumatisme." Soigner pour lui, c'est une vocation et malgré sa convalescence, le médecin accueille ses patients avec le sourire. Ce qu'il dénonce aujourd'hui : le recours à la violence dans "une société qui ne tourne pas rond."

Sa fille qui exerce dans le même cabinet que lui nous confirme que même si la violence envers les soignants est de plus en plus courante, il refuse de "subir la peur ou d'arrêter d'exercer sa passion" à cause de cette violence insensée.