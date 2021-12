Médecin malmenée à l'Argonne, à Orléans : le neveu de la patiente dénonce "des mensonges"

Il veut faire entendre sa version des faits. Mohamed, habitant du quartier de l'Argonne, à Orléans, est le neveu de la patiente qui se serait emportée face à son médecin traitant, le docteur Naïma Bouraki, le 22 novembre. Après cette consultation qui dégénère, Mohamed est appelé par sa tante, qui lui demande de venir à la maison de santé de l'Argonne. Il s'y présente avec son cousin pour tenter de s'expliquer avec la praticienne. Là, les versions divergent.

On n'est pas venu pour en découdre, on voulait juste des explications

Selon le docteur Bouraki, Mohamed et son cousin auraient fait preuve de violence. Des accusations que l'habitant du quartier réfute. "On n'est pas venu pour en découdre, on voulait juste des explications et récupérer le dossier médical de ma tante, c'est tout", affirme Mohamed. "Le docteur Bouraki [qui s'est enfermée derrière une porte à double battants en voyant les deux hommes arriver] me regardait par le hublot, j'ai juste toqué à la porte. Elle n'a pas voulu me recevoir, j'ai élevé un peu la voix, ils ont appelé la police." Selon le docteur Bouraki, il aurait tenté de défoncer la porte, tétanisant au passage les secrétaires et les patients dans la salle d'attente. "Jamais de la vie", martèle Mohamed, habitant de l'Argonne depuis 25 ans. "Tout ça, c'est des mensonges."

Pour preuve, Mohamed avance le fait qu'aucune plainte n'a été reçue par la police suite à cette altercation. "Quand le docteur Bouraki est partie porter plainte, la police lui a ri au nez. Il n'y a rien eu : il n'y a même pas eu de contact, ni physique, ni de parole, avec madame Bouraki", assure l'Orléanais. Mohamed et sa tante, eux aussi, n'ont pas pu porter plainte pour les mêmes raisons : il n'y a pas eu d'agression selon la police. "Le jour-même, en sortant de la maison de santé, on est allé porter plainte. Mais ils n'ont pas pris notre plainte puisqu'il n'y a pas eu de violences." Ils ont tout de même déposé une main courante.

Plainte pour propos mensongers et calomnie

Il va jusqu'à contredire le docteur Bouraki lorsqu'elle expliquait que sa patiente avait refusé la troisième dose du vaccin contre le Covid-19, une déclaration qui serait à l'origine de l'altercation. "Elle comptait faire cette troisième dose, elle n'est pas contre la vaccination", affirme Mohamed. "Elle a juste dit en arabe 'Inchallah', ce qui veut dire 'si dieu le veut' [la patiente et la médecin parlent arabe lors des consultations, ndlr], elle voulait d'abord en parler avec ses enfants pour savoir comment ça allait se passer." Une réponse qui, toujours selon le neveu de la patiente, aurait provoqué la colère du docteur Bouraki. Il évoque "un acharnement verbal" de la part de la professionnelle de santé sur sa tante.

Mohamed et sa tante se disent très affectés par ces allégations, ils ont d'ailleurs écrit à l'Ordre des médecins pour dénoncer le comportement du médecin, dont ils se disent victimes. Après les accusations portées par la praticienne dans la presse, Mohamed et sa tante font part de leur volonté porter plainte pour propos mensongers et calomnie. "On va faire ce qu'on peut pour faire valoir la vérité", conclu Mohamed.

Le Parquet d'Orléans s'est saisi de cette affaire la semaine dernière. Une enquête est ouverte pour violences volontaires sur personnel de santé.