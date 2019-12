Médecin manceau mis en examen : le Conseil de l’Ordre invite d’éventuelles autres victimes à se signaler

Le Conseil de l'Ordre des médecins de la Sarthe réagit après la mise en examen d'un généraliste du Mans pour agressions sexuelles. Le praticien de 67 ans est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ces décisions font suite aux plaintes déposées par six femmes pour attouchements.

Le Mans, France

Au lendemain de la révélation de la mise en examen d’un médecin manceau pour agressions sexuelles aggravées, suite à la plainte de six policières, au moins une autre femme s’est manifestée. Ce vendredi, le Conseil de l’Ordre de la Sarthe annonce avoir reçu le coup de fil d’une personne se plaignant, elle aussi, du comportement de ce généraliste qui disposait d’un cabinet en ville. L'instance professionnelle encourage les patientes à s'exprimer s'ils elles se considèrent victimes. « Nous sommes là pour les écouter, les accueillir, les aider », assure son président. Le docteur Franck-Dominique Bruel précise : « sur le plan pratique, dans ce type de situation, les plaintes verbales ne sont pas prises en compte. Il faut faire un écrit ». Le président rappelle le cadre général de la procédure : « Ensuite, un dossier est ouvert. Nous lançons notre démarche juridique interne. Nous faisons une demande d'explication au médecin en question. Puis il y a une conciliation. Si cette conciliation n’aboutit pas, nous portons plainte auprès de la chambre disciplinaire ». Cette démarche auprès du Conseil de l’Ordre des médecins n'est pas incompatible avec le dépôt d'une plainte qui, dans ce cas-là, doit se faire au commissariat de police.

Une deuxième affaire en cours d’instruction

Dans le cas présent, les plaignantes ont d’ailleurs directement porté plainte. C'est la justice, après l'examen des celles-ci qui a suspendu le médecin. Le Conseil de l'Ordre a reçu la décision du Parquet qu'il a immédiatement transmise au niveau national pour que ce généraliste ne puisse plus exercer où que ce soit en France. Le conseil de l'ordre a également décidé, dans cette affaire, de se porter partie civile. Manière de demander réparation de son préjudice et surtout d'avoir accès à l'ensemble du dossier. Dans le même temps, les représentants des médecins envisagent de porter plainte en interne, auprès de la chambre disciplinaire. La décision devrait être prise mardi. Cette instance régionale, située à Nantes est composée de médecins. Elle est présidée par un juge professionnel. Le médecin manceau mis en cause sera, lui, reçu dans les jours qui viennent par le Conseil de l'Ordre de la Sarthe qui lui demandera des explications. Le président de l'instance professionnelle précise qu'un autre dossier pour de possibles agressions sexuelles est à l'étude depuis peu de temps dans le département. Ce n'est que le tout début de cette seconde affaire présumée.