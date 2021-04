Médecin menacé de décapitation à l'hôpital de Roanne : trois mois de prison avec sursis pour la visiteuse

La fille d'un résident de l'hôpital de Roanne vient d'être condamnée à trois mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende avec sursis après avoir proféré des menaces de mort à l'encontre du médecin du service, ce lundi, et lui avoir donné des coups. Une altercation virulente sur fond de Covid.

Elle a menacé de décapitation et frappé un médecin de l'hôpital de Roanne, ce lundi 19 avril : en comparution immédiate, la fille d'un résident vient d'être condamnée à trois mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende avec sursis. L'audience a mis en évidence le poids du contexte sanitaire dans les raisons ayant mené à l'altercation

Droit de visite et transfert de patient derrière la bagarre

"Les tensions sont palpables partout en ce moment" rappelle le tribunal pour commencer. La question, c'est ce qu'on en fait. Lundi, à l'hôpital de Roanne ce sont les invectives et la bagarre qui ont pris le dessus entre un médecin chef du service gériatrie, et la fille d'un patient venue remettre des courses. Le médecin a d'abord des propos inadaptés, il le reconnaît, à l'égard de la prévenue. Il la repousse ensuite violemment vers l'entrée avant qu'elle ne réplique par un coup de poing et des menaces de mort, admises en partie.

Derrière les crispations, il y a la question des visites autorisées aux familles, une seule par semaine, et puis celle du transfert du père de la prévenue, dont le cas n'est plus adapté à l'hôpital depuis des semaines. Mais ses neuf enfants sont "incapables de se coordonner pour la prise en charge, incapables de se coordonner pour les visites", reconnaît l'avocat de la défense. Pour autant, il souligne que le médecin s'est montré agressif en premier.

"Peu importe ce qui a justifié l'énervement, réplique la procureure. On ne doit jamais en arriver là." Elle demande une peine clémente mais suffisante "pour se tenir à carreau" : "chacun doit prendre sur soi pendant cette crise", conclut-elle. Une plainte a été déposée contre le médecin.