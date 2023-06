Médiathèque fermée à Nîmes : la préfecture annonce "une montée en puissance" des opérations de police

Les tours du quartier Pissevin à Nîmes. Et eu premier plan la médiathèque Marc Bernard

La ville de Nîmes a annoncé la fermeture de la médiathèque Marc Bernard. Elle est effective depuis ce mardi matin. En cause : la présence à proximité immédiate d'un trafic de stupéfiants, et des menaces régulières de dealers à l'encontre d'agents de la médiathèque. La mairie réclame des renforts de police. La Préfecture du Gard donne une première réponse, ce mardi après-midi, reconnaissant d'abord que "depuis plusieurs mois, des faits de délinquance marquants sont enregistrés dans le Quartier de Reconquête Républicaine (QRR) de Pissevin-Valdegour. Ils interviennent dans un contexte de guerre de territoire lié au trafic de stupéfiants. Ils se développent en réaction aux opérations de police et au démarrage des ambitieux travaux de renouvellement urbain.

La préfecture rappelle dans un communiqué que les forces de l’ordre sont présentes, au quotidien dans le QRR Pissevin-Valdegour. "Depuis janvier 2023, pas moins de 93 opérations de police (anti-délinquance, lutte contre le trafic de stupéfiants, contrôles anti-rodéo urbain et opérations de visibilité sur réquisition du Parquet) ont été menées, conduisant à 44 interpellations et la saisie de 26 kgs de résine de cannabis, 5,3 kgs d’herbe, 88 g de cocaïne et 480 000 € en numéraire."

En parallèle, sur le volet prévention, la Préfecture du Gard souligne également qu'elle accompagne activement, toutes les démarches en faveur de la citoyenneté : 50 associations de terrain (gilets roses, messagers de la république…) subventionnées à hauteur de 740 000€, 25 adultes relais financés par l’État à hauteur de 550 000€ et une cité éducative qui a bénéficié de 381 000€ de subventions.

Une intensification des opérations

"Compte tenu des circonstances actuelles, la présence, dans le quartier de la Police Nationale, en lien avec la mairie et sa Police Municipale, et en coordination avec la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Nîmes va s’intensifier". Ces opérations seront reconduites et adaptées à la situation, avec une montée en puissance dans la perspective de la réouverture prochaine de la médiathèque.

"La Préfète condamne fermement les faits intolérables d’agression qui impactent les citoyens, les agents publics et encore un journaliste dans l’exercice de sa mission ce jour."