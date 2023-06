Médiathèque fermée à Nîmes : le syndicat Sud "déçu, consterné par la solution choisie par la mairie"

Les agents de la médiathèque Marc Bernard à Pissevin, à Nîmes, vivent un enfer depuis plusieurs semaines à cause des dealers. Le trafic de drogue est omniprésent dans cette cité, encore plus dans le secteur de la médiathèque, qui est parfois "squattée" : les trafiquants se servent notamment du toit du bâtiment comme d'un poste d'observation . Et les agents de la médiathèque sont régulièrement intimidés, doivent parfois "montrer patte blanche" et prouver qu'ils ne sont pas des policiers.

ⓘ Publicité

Ce lundi après-midi, la Ville de Nîmes a annoncé fermer, au moins provisoirement, la médiathèque, à compter de ce mardi matin 06 juin 2023. Le maire Jean-Paul Fournier en tête ne cesse de réclamer des policiers supplémentaires à l'Etat.

Mais le syndicat Sud à la Ville de Nîmes ne cautionne pas la méthode. "Nous estimons que ce n'est pas la solution idéale".

loading