Mediator : fin du procès, jugement attendu le 29 mars 2021

Le procès du Mediator s'est terminé ce lundi au tribunal correctionnel de Paris. Le jugement sera rendu le 29 mars 2021, dans un peu plus de huit mois. Les laboratoires Servier et l'Agence du médicament étaient jugés depuis le 23 septembre dernier. Le groupe pharmaceutique est notamment accusé d'avoir caché la toxicité du Mediator. Le coupe-faim aurait causé des centaines de décès et de graves lésions cardiaques.

517 heures d'audience

Après "517 heures et quelques minutes d'audience", les juges vont "devoir mettre de côté l'émotion très forte (...) ressentie, a déclaré la présidente du tribunal Sylvie Daunis. Car cette émotion ne doit pas être le guide de notre décision. Seul le respect du droit et de la procédure peuvent être le fil conducteur de notre réflexion, même si cela peut être difficile à entendre pour les victimes".

Plus de huit millions d'euros d'amende requis

Le 23 juin dernier, le parquet a requis 8,2 millions d'amende contre les laboratoires Servier, poursuivis notamment pour "tromperie aggravée" et "homicides et blessures involontaires". Contre l'ex numéro 2 des laboratoires Servier, Jean-Philippe Seta, le parquet a requis trois ans de prison ferme.

Le parquet a également demandé 200.000 d'amende à l'encontre de l'Agence du médicament, jugée elle pour avoir tardé à suspendre le Mediator en dépit d'alertes dès 1995 sur sa dangerosité.

Selon un des avocats d'une partie des 6.500 parties civiles, maître Jean-Christophe Coubris, au total, "c'est pratiquement plus d'un milliard d'euros d'indemnisations demandé".

La défense rejette toute faute pénale

Ce lundi, la défense des Laboratoires Servier a rejeté toute faute pénale dans l'affaire du Mediator. L'un de ses avocats a évoqué "des accusations injustes" opposées à "la réalité du dossier".

Maître de Castro a souligné que l'Agence du médicament avait "les données essentielles en mains, au plus tard en 1999". Quatre ans plus tôt, elle avait placé sous enquête de pharmacovigilance le Mediator, du fait de sa parenté chimique avec deux coupe-faims de Servier, retirés du marché en raison de leurs graves effets indésirables. Pour le défenseur des laboratoires, cette enquête, puis celle lancée au niveau européen à la fin des années 1990, devaient "contribuer à l'émergence d'un signal de risque", elles ont finalement "rassuré tous les acteurs" sur le Mediator, "le seul placé sous enquête nationale".