Médiator : "je vais être indemnisé 40 000 €, alors que j'ai perdu 12 ans de ma vie, mon travail et ma maison"

Une semaine après le jugement dans le procès du Médiator, les victimes savent maintenant à combien va se monter leur indemnisation. Le médiator, médicament prescrit contre le diabète mais aussi comme coupe-faim était en fait un vrai poison qui a continué d'être fabriqué et prescrit alors qu'on en connaissait les effets indésirables.

Lundi dernier, le tribunal correctionnel de Paris condamnait les laboratoires Servier pour tromperie aggravée et homicides et blessures involontaires. Jean-Philippe Seta, ex-numéro 2 du groupe et ancien bras droit du tout-puissant Jacques Servier, décédé en 2014, a été condamné à quatre ans d'emprisonnement avec sursis. Les laboratoires qui devront aussi verser 158 millions d'euros d'indemnisation aux 6500 parties civiles.

Yannick Peira, 63 ans, habite Albias, à coté de Montauban, dans le Tarn et Garonne. La semaine dernière il était à Montpellier pour écouter en visioconférence le jugement contre les laboratoires Servier, aujourd'hui, il connaît le montant de son indemnisation : moins de 40 000 euros Il a tout perdu à cause de ce médicament, notamment son travail de pâtissier et sa maison, et là le compte n'y est pas.

"J'estime mon préjudice total, entre la vente de ma maison, la perte de mon travail, ma retraite incomplète à cause de mes 12 ans de perdus, à 300 000 euros"

"Sur les 41 000 euros, il faut que je verse 7% à mes avocats, ce qui revient à dire que je serais en dessous de 40 000 alors que le magazine Que choisir, qui n'a pas été impacté par le Médiator va toucher 50.000 euros d'indemnités. J'ai quand même perdu 12 ans de ma vie de travail puisque opéré du cœur, on a voulu m'embaucher nulle part. Donc, j'ai perdu 12 ans de travail. On va dire 700 euros en moyenne pendant 12 ans. Plus les retraites qui vont avec. C'est à dire la retraite de la Sécurité sociale et la complémentaire. Et aujourd'hui, à 63 ans, avec encore une fille à ma charge qui est scolarisée, qui passe le bac cette année, je me retrouve avec 850 euros de retraite, plus tout le reste de ma vie où je vais prendre des médicaments. Puis j'ai vendu ma maison parce que pendant j'avais deux petits enfants à charge, il a fallu que je les accompagne dans leur vie et ça coûte quand même de l'argent. Et ce n'est pas avec 700 euros qu'on peut faire vivre une famille. Donc, si on compte je suis pas loin des 300 000 euros."

"Mes avocats ne m'ont même pas demandé à combien j'estimai mon préjudice et aujourd'hui ils m'incitent à ne pas faire appel pour ne pas toucher moins"

"Ça me met plus en colère. Je trouve que c'est une escroquerie. C'est une honte. Sans compter qu'il n'y a même pas de prison ferme. Mes avocats ont fait une demande pour moi sans même me consulter. Ils m'ont même pas demandé mon avis. Ce que j'en pensais, ni à combien j'ai estimé la perte de tout ça. On me dit de pas faire appel parce que sinon, on risque d'avoir moins. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu dans quel état d'esprit on met la peur, la peur de tout perdre alors qu'on a déjà perdu tellement de choses. C'est une honte."

