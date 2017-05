Mediator : le parquet demande un procès pour les laboratoires Servier et l'Agence du médicament

Le parquet de Paris a demandé mercredi le renvoi devant le tribunal correctionnel des laboratoires Servier et de l'Agence du médicament dans l'affaire du Mediator.

Le parquet de Paris a annoncé mercredi avoir requis le renvoi en procès des laboratoires Servier et de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) dans le volet principal du scandale du Mediator.

Derniers recours de Servier rejetés

Le renvoi en correctionnelle du groupe pharmaceutique est requis pour "tromperie aggravée, escroquerie, blessures et homicides involontaires et trafic d'influence". Le parquet demande aussi un procès pour l'Agence du médicament pour "blessures et homicides involontaires". Au total, le ministère public requiert le renvoi en correctionnelle de onze personnes morales et quatorze personnes physiques. Il revient désormais aux juges d'instruction de décider ou non de renvoyer les protagonistes en procès.

Auparavant dans la journée, la cour d'appel de Paris a rejeté les derniers recours déposés par les laboratoires Servier qui avaient notamment demandé l'annulation de leur mise en examen pour "escroquerie" et "tromperie aggravée" dans le scandale du Mediator. L'avocat des laboratoires a immédiatement annoncé que le groupe pharmaceutique allait former un pourvoi en cassation, ce qui n'est toutefois pas suspensif et n'a donc pas empêché le parquet de Paris de prendre ses réquisitions.

Distribué jusqu'à son retrait du marché, en 2009, par Servier, le Mediator est un médicament prescrit à l'origine dans le traitement du diabète mais qui a été largement utilisé comme coupe-faim. Il serait responsable de centaines de décès, selon une étude épidémiologique commandé par l'ANSM.