Médiator : "Les victimes ne comprennent pas ce nouveau procès en appel"

Me Martine Verdier (à gauche) et la pneumologue Irène Frachon lors du premier procès du Médiator à Paris

Le procès en appel de l'affaire du Médiator s'ouvre ce lundi 9 janvier, il est prévu jusqu'au 28 juin devant la Cour d'appel de Paris. Le Médiator, médicament anti-diabétique mais utilisé comme coupe-faim, est soupçonné d'avoir provoqué d'importantes lésions cardiaques ou des problèmes pulmonaires et d'avoir fait entre 1 500 et 2 100 morts. Lors du premier procès, le groupe Servier qui fabriquait ce médicament dans son usine de Gidy, près d'Orléans, avait été condamné à 2,7 millions d'euros pour "tromperie aggravée" et 'homicides et blessures involontaires". Mais une relaxe avait été prononcée pour le délit d'"escroquerie". Entretien avec Me Martine Verdier, avocate à Orléans, qui représente quelque 200 victimes dans cette affaire.

Dans quel état d'esprit sont les victimes que vous défendez, à l'aube de ce second procès ?

C'est, pour elles, un sentiment d'incompréhension complet. Cela tient au fait qu'on est dans une affaire au long cours, avec 10 ans d'instruction, 9 mois de procès, qui a abouti à une décision de justice permettant une réparation des victimes - réparation qui a été affective, puisque le tribunal judiciaire de Paris avait fait le choix d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Cet appel de Servier, qui fait certes suite à un appel du Parquet, est très dur à vivre pour les victimes, puisque dès lors qu'elles ont reçu leur réparation (NDLR : au total, Servier a été condamné à verser 180 millions d'euros à quelque 5 000 victimes), elles ne comprennent pas qu'on puisse remettre en cause une somme qu'elles ont touchée et qu'elles devront peut-être restituer, si la Cour d'appel de Paris le décide ainsi.

Il y a donc pour elles une forme d'angoisse ?

C'est plus que de l'angoisse ! J'ai bien sûr aussitôt averti mes clients qu'un appel avait été interjeté et qu'il était prudent de ne pas utiliser l'indemnisation versée puisqu'il y avait un risque de restitution. Maintenant, certaines victimes sont âgées, très malades et ont peu de moyens : voir arriver sur leur compte un chèque de 20 000 ou 30 0000 euros, et ne pas utiliser cet argent alors qu'elles ne savent pas combien de temps il leur reste à vivre, c'est compliqué...

Ces sommes d'argent peuvent paraître importantes mais elles doivent être relativisées par rapport au poids économique de Servier ?

C'est l'évidence. Sur les amendes délictuelles prononcées, on est certes au maximum des peines encourues, mais on est avec un texte qui réprime de manière peu sévère ce genre de délit puisqu'on est sur de la tromperie - un texte du Code de la consommation, qui n'est pas vraiment prévue pour de grandes groupes pharmaceutiques ! Quant aux indemnisations, elles représentent très peu de choses par rapport au gain que le Médiator a procuré à Servier sur 30 ans et par rapport à son chiffre d'affaires annuel (NDLR : 4,72 milliards d'euros en 2021).

Depuis le début de l'affaire, et selon certaines sources internes, Servier aurait provisionné 2 milliards d'euros pour faire aux conséquences judiciaires de ce scandale...

Je ne sais pas si ce chiffre est exact mais il est très vraisemblable, car c'est une pratique comptable indispensable que de faire des provisions en pareil cas. On a de toute façon un groupe florissant, qui a su très bien s'organiser d'un point de vue fiscal : la santé économique de Servier ne souffrira pas d'une condamnation, aussi lourde soit-elle, dans le dossier du Médiator.

En première instance, Servier a été relaxé du délit d'escroquerie : vous diriez que c'est l'enjeu principal de ce procès en appel ?

C'est même, depuis le début, l'enjeu de l'instruction. Avec deux confrères parisiens, nous avions pris l'initiative de citer directement Servier devant le tribunal de Nanterre pour tromperie. Les juges d'instruction ont souhaité étendre cette problématique de la connaissance, par Servier, de la défectuosité de son produit et du maintien de sa commercialisation, à cette infraction d'escroquerie ; cela suppose d'établir que Servier savait, dès le départ, que son médicament était nocif. C'est un enjeu important, puisque l'escroquerie ouvrirait la voie à une indemnisation pour les caisses d'assurance-maladie et les mutuelles (NDLR : elles avaient réclamé 500 millions d'euros lors du premier procès).

Même en appel, cela reste un procès hors normes ?

Bien sûr, et pour plusieurs raisons. D'abord en raison du nombre de victimes, même si les juridictions commencent à avoir un peu plus l'habitude des dossiers de masse, je pense notamment aux procès terroristes. C'est ensuite, sur le fond, assez inhabituel d'avoir une telle tromperie, dans le cadre d'une industrie pharmaceutique qui est censée être garante de la santé publique ; c'est aussi une affaire hors normes en regard de tous ces liens d'intérêt qu'il y avait entre Servier, les médecins, les experts, l'Etat à travers l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui a d'ailleurs renoncé à faire appel.