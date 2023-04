"Mee too" dans le monde du vin : un vigneron du Sancerrois attaque en diffamation une consœur

Ce sont des messages postés dans la continuité du mouvement Mee Too, mais dans le domaine du vin cette fois. Les messages de femmes qui prennent la parole pour dénoncer les discriminations, voire les agressions dont elles sont victimes dans ce milieu encore très masculin. L'une des responsables du compte Instagram "Paye ton pinard", qui relaie ce type de témoignages, est poursuivie en diffamation par un vigneron du Sancerrois, dans le Cher. L'audience au tribunal doit avoir lieu ce jeudi 6 avril.

Des accusations repostées sur un compte Instagram

À l'origine de cette procédure, des messages, re-partagés il y a plusieurs mois sur le compte Instagram "Paye ton pinard ". L'un d'entre eux mettait en cause nommément Sébastien Riffault, vigneron à Sury-en-Vaux dans le Cher, producteur de vin naturel, sans sulfites et intrants. Ces messages, à l'origine, sont postés par une caviste new-yorkaise. En Juin 2022, l'avocat de Sébastien Riffault met en demeure les deux compte pour qu'ils retirent ces posts qu'il estime diffamatoires. La caviste new-yorkaise s'exécute, mais le compte "Paye ton pinard" mettra plus de temps; il faudra la saisie en référé d'un juge en septembre pour que le message soit retiré. C'est l'une des responsable de ce compte, Isabelle Perraud, elle-même vigneronne dans le Beaujolais, qui est poursuivie ce jeudi en diffamation.

Elle explique avoir été alertée au départ par plusieurs femmes sur des témoignages concernant son confrère dans le Sancerrois. Les faits relatés - viol, agressions sexuelles et harcèlement - remonteraient à plusieurs années, et se seraient déroulés au Danemark et en Suède, pays dans lesquels Sébastien Riffault fournit des restaurants en vins. Isabelle Perraud affirme avoir contacté plusieurs personnes pour "avoir des confirmations", avant de re-partager les posts qui mettent en cause le vigneron. Elle rappelle également qu'une enquête journalistique mettant en cause sans le nommer Sébastien Riffault a été publiée au Danemark.

300.000 euros demandés en dommages et intérêts

Marié et père de deux enfants, Sébastien Riffault conteste totalement les faits qui lui sont reprochés. Son avocat, maître Eugène Bangoura, précise qu'aucune plainte n'a été déposée contre son client pour viol, agression sexuelle ou harcèlement. "On ne peut pas écrire tout et n'importe quoi sans preuve" s'agace l'avocat, "C'est Minority Report : on accuse avant d'avoir des preuves" [Minority Report est un film de science-fiction qui met en scène un futur dans lequel les crimes sont détectés avant qu'ils soient commis par trois entités capables de pressentir des signes de violence].

En plus du préjudice moral pour son client, maître Eugène Bangoura souligne également le préjudice financier. Suite aux témoignages mettant en cause Sébastien Riffault, largement diffusés à travers le monde, ce dernier a été déréférencé par plusieurs de ses clients en France et à l'étranger. Le préjudice est estimé à 300.000 euros; somme que le vigneron du Sancerrois réclame au titre des dommages et intérêts.

Isabelle Perraud dénonce une "procédure baillon"

De son côté Isabelle Perraud dénonce à travers cette procédure en diffamation une "procédure baillon", pour décourager les victimes ou leurs soutiens de parler : "c'est assez caractéristique, je ne suis ni la première, je ne serai malheureusement pas la dernière. On demande aux femmes de libérer leur parole, sauf qu'on n'est pas prêts à nous entendre, on n'est pas prêts à nous écouter, et tout est fait pour nous faire taire. Pour nous faire taire sur le moment, mais surtout pour nous faire taire plus tard, et pour faire taire toutes les autres femmes (...) Quel message ça renvoie ? Ca renvoie le message : 'si tu parles de ce qui est arrivé à quelqu'un ou à toi-même, regarde ce qui peut t'arriver'. Et ca marche, tout le monde a peur" dénonce la vigneronne du Beaujolais, militante féministe.

Isabelle Perraud évoque une procédure usante, "c'est compliqué. On sent que le monde du vin n'est pas forcément prêt à tout ça [la libération de la parole des femmes, NDLR] Il va falloir travailler. Après nous la volonté du compte "Paye ton pinard" et de l'association surtout, c'est d'agir en préventif. Parce qu'aujourd'hui c'est trop tard (...) quand on agit sur des dénonciations c'est trop tard, il y a déjà des victimes, et il y en a déjà beaucoup trop, et on sait le mal que ça fait".

Bien déterminée à mener ce combat, la vigneronne est présente à Bourges ce jeudi, de même que deux témoins, une suédoise et une danoise. Elle est soutenue par plusieurs consœurs et militantes féministes. En face également un groupe de soutien s'est monté pour défendre Sébastien Riffault.