Méga-feux en Australie : est-ce possible en Corse ?

Corse, France

Le service d'incendie et de secours de Haute-Corse participe depuis deux ans à un programme d'échanges international. Le commandant Patrick Botey s'est rendu plusieurs fois en Australie, dans le cadre d'un projet intitulé Geo Safe, pour travailler avec les pompiers australiens, partager les expériences et les méthodes de lutte contre les feux de forêts, dont la dernière fois au mois de décembre. Pour lui, il n'y a pas de doutes, ce qui se passe là-bas peut certainement nous permettre d'anticiper ce qui se passera en Europe avec le réchauffement climatique même si le rapport à la lutte contre le feu est très différent.

Le commandant Patrick Botey s'est rendu plusieurs fois en Australie, dans le cadre du projet "Geo Safe" © Radio France - France Inter

Commandant Patrick Botey (SIS2B) Copier

La Corse : territoire européen à risque

L'invité de la rédaction ce mercredi sur RCFM est Jean-Louis Rossi, docteur en physiques, expert aux Nations Unies et enseignant chercheur du Projet "Feux" de l'Université de Corse.

Selon Jean-Louis Rossi, en Corse aussi, des incendies extrêmes peuvent se déclencher © Maxppp - maxppp

Le phénomène australien ?

"Une sècheresse accrue, des précipitations qui n’ont pas été à la hauteur, un taux d’humidité très bas font qu’un feu qui se propage prend très vite de l’intensité. Il est quasiment impossible de les stopper…"

Une conséquence du changement climatique ?

"Oui et non, c’est un facteur aggravant mais il y en a d’autres pour ces feux extrêmes. Le changement climatique en est un mais _les zones désertiques où le combustible est important aussi, l’homme n’est plus dans ces territoires comme en Corse_…puis il y a des facteurs aggravants, des comportements humains, les gens vont se mettre dans des zones à risques, les interfaces entre la forêt et les habitations."

Même typologie en Corse ?

"Effectivement on peut avoir ce type de feux, en plus en Corse on a de fortes pentes, du maquis important, des zones où l’Homme n’est plus là. On s’inquiète fortement, comme au Portugal ou en Grèce on a des périodes où _les feux sont plus importants durant l’année avec une forte intensité, on a aussi des feux en hiver_. Il y a de quoi s’inquiéter, pour l’aménagement du territoire la prise en compte de la nouvelle donne avec une politique plus générale à mon sens devrait être mise en œuvre."

Quelle solution pour l’Australie ?

"Actuellement, il faut attendre qu’il pleuve. Le moyen humain ou matériel peut préserver certaines zones mais on ne stoppera pas ces feux. Il faut passer à un autre modèle. Il faut prendre en compte la prévention. Aménager le territoire pour que ces feux ne puissent plus arriver. Faire en sorte d’avoir _des zones où le feu puisse ralentir_, où les gens en charge de la lutte puissent venir sans se mettre en danger."

Écoutez l'intégralité de l'interview de Jean-Louis Rossi sur RCFM