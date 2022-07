Méga-feux en Gironde : qu'est-ce qu'un pare-feu, cette stratégie utilisée pour stopper l'avancée des flammes ?

Les feux continuaient de ravager la forêt en Gironde ce jeudi matin même si les flammes progressent moins vite. Près de 21.000 hectares ont déjà brûlé selon le dernier bilan de la préfecture du département. Pour mettre fin à ces gigantesques incendies, les pompiers luttent dans les airs grâce aux avions bombardiers d'eau (Canadair, Dash etc...) mais aussi directement au sol. Parmi les techniques utilisées par les soldats du feu, il y a les pare-feux comme à La Teste où un immense pare-feu de 5km de long et de 200 mètres de large a été réalisé. Comment les pompiers organisent-ils ces pare-feux ? France Bleu fait le point.

C'est quoi un pare-feu ?

Le pare-feu est une opération de déforestation à la lisière des forêts afin de casser l'avancée des flammes. Des abatteuses saisissent et coupent les troncs des arbres, acheminés hors de la zone à l'aide de tracteurs débardeurs. Le reste de la végétation est broyé et le sol nettoyé à l'aide de pelleteuses et de bulldozers pour être mis à nu, explique l'ONF (Office National des forêts) jointe par l'AFP. Cela empêche le feu de "se nourrir". Ne reste à la fin qu'une longue bande de sable incombustible servant aux pompiers de zone d'appui.

Le plus spectaculaire pare-feu se trouve au sud de la commune de la Teste-de-Buch, à 5 km seulement du brasier "hors norme" qui a ravagé 7.000 hectares de pinède en l'espace de neuf jours. Avec ses dimensions de 5 km de long et de 200 mètres de large, le chantier, partant de l'océan jusqu'au lac de Cazaux, est "titanesque", selon l'Office National des Forêts (ONF). Depuis vendredi, quelque 70 personnes, appuyées de 45 engins, s'y relayent jour et nuit.

"C'est notre ligne de défense ultime si le feu devait repartir vers le Sud. On considère qu'on doit l'arrêter là, quoiqu'il arrive. C'est le scénario du pire", souligne le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse. Des saignées qui "déchirent" le cœur confie Bruno Lafon, président de la DFCI Aquitaine (Défense des forêts contre les incendies) "Mais il faut savoir sacrifier pour sauver le reste".

La construction d'un pare-feu à La Teste-de-Buch © Maxppp - Julie Desbois

Des chantiers titanesques

Le pare-feu de La Teste est le deuxième couloir de cette même zone, le premier se trouvant à "quelques centaines" de mètres du brasier, selon les pompiers. Une troisième zone tampon est également en cours de création plus au nord avec des tranchées "de 50 à 80 mètres de large" pour préserver les axes routiers et les habitations du Bassin d'Arcachon. D'autres cordons sont aussi en voie de création tout autour du feu de Landiras, le second à frapper actuellement la Gironde, à 40 km au sud de Bordeaux, pour circonscrire un périmètre de 60 km2. "Il y en a pour des semaines, c'est gigantesque", ajoute encore le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse.

Dans les Landes, les pompiers sont aussi à pied d'œuvre sur les communes de Mano et de Biscarrosse pour contenir les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch. A Mano, à près de 2,5 kilomètres de l'incendie de Landiras, un terrain de 1,8 kilomètres de long et 100 mètres a été créé. "Il y avait des peuplements forestiers de 20 à 30 ans qui ont été abattus pour permettre une meilleure action des pompiers" explique Benoit Bodennec, directeur de la DFCI 40.

À Biscarrosse, la situation a été anticipée dès vendredi dernier par les sapeurs-pompiers des Landes pour éviter que le feu ne franchisse "la piste 08 qui est à quelques dizaines de mètres des habitations et à quelques centaines de mètres à l'ouest du camping Le Vivier", précise le commandant Stéphane Poyau, du SDIS 40. Ici le pare-feu s'étend sur toute la longueur, de l'océan au lac. Il est large de 250 mètres à l'ouest jusqu'à la partie dunaire où il se rétrécit à près de 100 mètres car le secteur "est plus vallonné et rend la tâche compliquée pour les engins", ajoute-t-il.

Le pare-feu devant Biscarosse, vu du ciel. - Préfecture 40

Est-ce efficace ?

L'outil a déjà fait ses preuves dans la région et permet régulièrement aux pompiers d'intervenir rapidement. "Des pare-feux, il y a en partout dans le Sud-Ouest, souvent en limite de parcelles, dans les forêts domaniales, communales et même privées. On a un très gros réseau mais en l'occurrence, ce pare-feu là (celui de La Teste, ndlr) est colossal, quatre à cinq fois plus large" que les pare-feux habituels, précise Fabrice Sin, directeur de l'Agence Etude et Travaux de l'ONF Centre Ouest Aquitaine.

La préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, parlait mardi soir d'une "accalmie". Un ralentissement de la progression des incendies qui avait permis au pompier de "travailler la défense contre le feu. On a pu vraiment peaufiner, avancer, créer des pare-feux importants", se félicitait la préfète.