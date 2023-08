Megafeux : un pompier du Cher volontaire pour aider au Canada

Tout commence le 1er juin. De violents orages provoquent 150 départs de feu dans la province de Québec. Rapidement, le Canada lance un appel à l'aide. Depuis sa caserne du Cher, le capitaine Thomas Corbier, référent départemental feu de forêt, se porte immédiatement volontaire. Pompiers professionnel depuis sept ans, c'est alors sa première mission à l'étranger.

"C'était l'occasion de découvrir de nouvelles méthodes de lutte contre les incendies et d'aller sur le terrain des mégafeux, qui vont malheureusement devenir de plus en plus fréquents. Et puis j'ai agi aussi par solidarité avec nos cousins canadiens, déjà très éprouvés par des semaines de lutte contre ces feux."

Le capitaine berrichon, âgé de 31 ans, fait partie de la dernière vague de 124 hommes envoyés en renfort au Canada. Avant lui, deux détachements de 120 pompiers professionnels s'étaient relayés. Arrivé le 19 juillet, il va passer trois semaines à Québec, affecté comme officier de liaison au centre provincial de lutte. Sa mission : "faire la relation entre les autorités françaises sur le terrain et les autorités canadiennes". Il découvre alors des méthodes de lutte contre le feu bien différentes de celles pratiquées en France.

Des quads et des hélicoptères

"Ils ne travaillent pas avec des véhicules de lutte, ils n'ont pas de camions avec de l'eau. D'abord parce que les distances sont beaucoup trop grandes. Par exemple, l'un des feux sur lequel nous étions engagés était à 1.500 km de Québec. Et puis parce qu'ils disposent de très nombreux lacs..." Le capitaine explique donc que les pompiers canadiens usent de quads et véhicules légers transportant des pompes qu'ils installent directement sur les lacs, pour puiser l'eau au plus près des feux. "ils utilisent aussi l'hélitreuillage, car ils disposent de nombreux hélicoptères qui déposent directement les hommes et le matériel sur les lieux".

Le capitaine Thomas Corbier - SDIS 13

Des moyens qui peuvent sembler dérisoires face à l'ampleur des mégafeux : "Il y a deux front. L'un concerne des forêts commerciales, prioritaires et l'autre la zone nordique, moins exploitées. Dans la zone sud, la situation s'est nettement améliorée grâce aux conditions météo devenues favorables. Mais dans le nord, les autorités canadiennes en viennent à dire que les feux ne seront maitrisés que lorsque tomberont les neiges de fin septembre..."

Au total, les megafeux ont déjà détruits plus de 14 millions d'hectares au Canada et ont fait quatre morts, quatre pompiers de l'aide internationale. Aucun Français n'a été blessé durant cette mission. Le dernier détachement, dont faisait partie le capitaine Corbier, est rentré en France le mardi 8 août.