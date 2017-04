Megève : un avion s’écrase à l’atterrissage, deux touristes belges décèdent

L’accident s’est produit en milieu d’après-midi ce jeudi sur l’altiport de Megève. Le petit avion de tourisme s’est crashé et s’est embrassé. Les occupants, deux Belges de 60 et 45 ans, sont morts sur le coup.

Il était quatre heures moins le quart quand l’appareil, un avion ultra léger ne pouvant embarquer que deux personnes, a violemment percuté le sol à une dizaine de mètres de la piste. Sous le choc, il s’est retourné et a glissé pour aller terminer sa course contre les arbres bordant l’altiport de Megève. Là, il s’est immédiatement embrasé, et malgré une intervention rapide, les pompiers n’ont pas pu extraire les deux occupants de l’avion.

Les victimes, deux hommes de 45 et 60 ans, sont des touristes belges qui effectuaient un périple aérien. Selon les gendarmes, ils arrivaient de Bellegarde. Trois autres appareils les accompagnaient. Le reste du groupe, qui a pu se poser, a été pris en charge par la mairie de Megève. La brigade de gendarmerie des transports aériens de Lyon a été chargée de l’enquête. Elle devra déterminer si ce terrible accident est la conséquence d’une erreur de pilotage, d’un problème mécanique ou lié à un phénomène aérologique.