Mehdi Gérardin retenu en Turquie, soutenu par ses proches dans les Vosges

"Je reste un maximum positif, pour faire avancer les choses". Joint au téléphone à Trabzon en Turquie ou il réside dans la famille de l'ami qui l'avait invité à son mariage, Mehdi Gérardin, un habitant du Thillot dans les Vosges, affiche un moral de combattant. "Je sais que je suis innocent et je n'ai pas peur de ce qui pourrait m'arriver" souligne le jeune homme de 25 ans qui affirme encore avoir "confiance un minimum dans le système judiciaire".

Les autorités consulaires françaises ont conseillé à Mehdi Gérardin de prendre un avocat et de rassembler des témoignages de moralité en vue du procès dont la date n'a pas encore été fixée. En raison des vacances beaucoup de juges turcs sont absents.

Un comité de soutien depuis les Vosges

La famille et les proches de Mehdi se mobilisent. Un comité de soutien a mis en ligne une pétition qui a déjà recueillie plus de 1000 signatures et 360 commentaires en faveur du jeune homme. Une cagnotte a également été créée. Les élus vosgiens ne sont pas en reste. Les députés Christophe Naegelen et Stéphane Viry ainsi que le président du Conseil départemental François Vannson sont intervenus auprès du Quai d'Orsay.

"_Je remercie toutes les personnes qui pensent à moi en France , et qui font en sorte que je rentre le plus vite possible c'est un soutien phénoména_l" se félicite encore Mehdi Gérardin.