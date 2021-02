Meilleurs apprentis charcutiers traiteurs de France : un Parisien parmi les finalistes du concours

Pour l'édition 2021, 20 apprentis âgés de 16 à 20 ans ont été retenus pour la finale du Concours national des meilleurs apprentis charcutiers traiteurs de France. Cette année marque la 50e édition de ce concours organisé par la Confédération Nationale des Charcutiers Traiteurs. Toutes les régions sont représentées. Deux jeunes femmes font partie de la sélection. Elles sont toutes les deux de la région Pays de Loire.

Un Parisien sélectionné

Parmi ces 20 jeunes, il y a un Parisien. Lucas Laurenson travaille dans le 12e arrondissement chez le charcutier traiteur "Au Fin Gourmet". Il représente la région Paris Ile-de-France. Il participera à la finale, le 1er mars 2021, au Centre d'Excellence des Professions Culinaires dans le 19e arrondissement de Paris.

Un concours de très haut niveau

Création charcutière - CNCT

Les candidats ne sont pas seulement évalués sur la qualité de leurs pièces charcutières. Un premier jury juge leur travail, leur maîtrise, leur technique, leur organisation et l'utilisation des bonnes pratiques pour l'hygiène et la sécurité alimentaire. Un deuxième jury va déguster et noter le goût et l'aspect des trois pièces charcutières imposées ainsi que la présentation des buffets.

Buffet de charcuteries - CNCT

Vingt heures pour réaliser leurs créations

L'épreuve dure trois jours. Les apprentis ont 20 heures pour réaliser les trois pièces demandées. Les candidats ont à présenter trois grands classiques de la charcuterie :

une terrine de mousse de foie de cochon aux morilles

deux saucissons cuits de cochon et de canard

un pâté croûte de cochon aux fruits secs (pruneaux, abricots, figues)

Pièce charcutière - CNCT

Un soutien pour la profession et pour l'apprentissage

Ce concours a lieu tous les ans. Il veut "stimuler l'émulation chez les jeunes en apprentissage dans la profession en couronnant les meilleurs". En pleine crise sanitaire, qui touche fortement le monde de la gastronomie, ce concours veut apparaître comme "un soutien à la profession". C'est aussi un "signal fort pour l'apprentissage".