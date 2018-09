Meisenthal, France

Les bénévoles venus sur place ne s'en cachent pas, Meisenthal est un lieu intéressant pour mener des recherches. Le principal suspect de la disparition de Sophie Le Tan, Jean-Marc Reiser, aurait grandi dans le secteur. Auparavant, ce samedi matin, une autre battue a été réalisée à Ingwiller dans le Bas-Rhin.

Une organisation précise

Pour mener une équipe de 50 personnes à l'intérieur de la forêt, tout est calculé. "On se déplace en file indienne", explique Julien, l'un des organisateurs. "En général, on fait deux lignes. Une première suivie par une seconde qui vérifie au cas où des éléments seraient passés à la trappe." Ce samedi, les chercheurs ont été découpés en trois équipes, pour couvrir le plus de terrain possible.

Des Alsaciens et des Mosellans

Parmi les bénévoles qui remuent la forêt entière, des Schilikois, bien sûr. "La disparition a eu lieu la rue à côté de la mienne", explique Cindy, les larmes aux yeux, "alors je me sens concernée car ça aurait pu être ma fille". Une quinzaine de locaux était également sur place. Patrick vit à Meisenthal depuis 54 ans et connaît ce coin comme sa poche. Il a donc guidé la troupe pendant les recherches.

Une nouvelle battue est prévue ce dimanche, à Niederbronn-les-Bains.