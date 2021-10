La maire de Canteleu Mélanie Boulanger répète n'avoir aucun lien avec les trafiquants de drogue

Mélanie Boulanger se dit "irréprochable". Après 36 heures de garde à vue dans le cadre d'une vaste enquête autour d'un trafic de drogue la maire de Canteleu ressortie libre dimanche dit avoir vécu "le pire moment de sa vie". Trois jours après son interpellation avec 18 autres personnes, l'élue socialiste a dénoncé ce mardi sur France Bleu Normandie une garde à vue à ses yeux injustifiée : "J'en veux aux circonstances, j'ai eu à m'expliquer sur des choses que je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi j'ai été placée en garde à vue. Je ne comprends pas. Je ne m'explique pas cette procédure. Je n'en veux à personne. J'en veux beaucoup aux trafiquants de drogue en général et je n'ai aucun lien avec ces gens-là."

Je n'ai pas de lien avec ces gens-là. Mélanie Boulanger

Pour la maire de Canteleu "la présomption d'innocence dans cette affaire n'a pas été vraiment respectée. La ville de Canteleu a été pointée alors qu'elle a plein de talents, qu'elle a pleins de richesses et elle a été jeté en pâture, comme moi, comme ma famille, dans cette affaire. Et c'est très injuste". Durant sa garde à vue Mélanie Boulanger dit avoir "pu expliquer pourquoi les enquêteurs pouvaient avoir des soupçons, mais les soupçons ont tous été levés puisqu'à chaque fois, j'ai pu m'expliquer".

Les soupçons ont tous été levés. Mélanie Boulanger

"Je n'ai rien à me reprocher, je n'ai pas de difficulté. Ça ne m'empêche pas de dormir. Par contre, la médiatisation de tout ça est plus difficile" conclue la maire de Canteleu. Concernant l'enquête qui se poursuit, neuf personnes sont désormais mises en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.

