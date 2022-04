Melle : coups de feu tirés tôt ce matin rue Saint-Pierre, quatre blessés, les gendarmes déployés en ville

Un important déploiement de gendarmes est en cours à Melle depuis ce matin. Ne soyez pas surpris, si vous circulez en ville, des militaires sont postés à plusieurs ronds-points et dans le centre de la commune. Les forces de l'ordre recherchent activement le ou les auteurs de plusieurs coups de feu.

Plusieurs coups de feu ont été tirés tôt ce matin vers 6h25 à proximité de l'église Saint-Pierre au nord du centre-ville de Melle. Les détonations ont été entendues par plusieurs riverains. Quatre personnes (dont deux jeunes de 17 ans) ont été blessées par des plombs de chasse.

Il n'y a pas de pronostic vital engagé parmi les victimes selon le parquet de Niort, même si les blessures sont impressionnantes concernant l'une d'elles. Elles ont été transportées pour examen à l'hôpital de Niort et devraient sortir dans journée. On ignore pour l'heure la raison pour laquelle on leur a tiré dessus.

Le ou les tireurs eux sont toujours activement recherchés ce midi. Un hélicoptère a survolé la zone et des uniformes bleus continuent de quadriller le secteur.