Melle : un individu interpellé après des coups de feu tirés ce matin, quatre blessés

Un individu a été arrêté samedi vers 13h, selon nos informations. Il est suspecté d'être l'auteur des coups de feu tirés tôt samedi matin rue Saint-Pierre, à Melle dans les Deux-Sèvres. Un important dispositif de gendarmes a été déployé pour rechercher le ou les auteurs présumés. Un hélicoptère a survolé la zone toute la matinée.

Quatre personnes (dont deux jeunes de 17 ans) ont été blessées par des plombs de chasse. Il n'y a pas de pronostic vital engagé parmi les victimes selon le parquet de Niort, même si les blessures sont impressionnantes concernant l'une d'elles. Elles ont été transportées pour examen à l'hôpital de Niort et devraient sortir dans journée. On ignore pour l'heure la raison pour laquelle on leur a tiré dessus.