Melon : des revendeurs toulousains vous disent comment le choisir

C'est un des produits phares de l'été, le melon. Récolté entre le 15 juillet et le 15 août en France, on le retrouve sur tous les étals des marchés et supermarchés. Comment choisir un bon melon ? Voici quelques conseils de revendeurs rencontrés au marché Cristal de Toulouse.

Regardez la queue du melon

Premier conseil, regardez la queue du melon. Une craquelure autour du pédoncule (la queue) est signe de maturité. Si le melon est fendu sur le côté, consommez-le rapidement, il est bien mûr.

Une couleur marron autour du pédoncule n'est pas forcément mauvais signe explique Jeannot, revendeur toulousain : "Le marron c'est le sucre qui a été caramélisé par le soleil alors là il ne faut pas hésiter, il faut le prendre, il va être bon ce melon".

Soupesez-le, sentez-le

"Plus il est lourd, plus il est dense, plus il sera sucré", explique avec enthousiasme Théo qui travaille chez un revendeur toulousain. En effet, la densité d'un melon est gage de qualité. Un melon doit peser lourd au creux de votre main. Un melon arrivé à maturité doit sentir bon. "Une bonne odeur subtile, pas trop prononcée sinon c'est mauvais signe", détaille Jeannot.

Au marché Cristal, les melons sont vendus entre 1 et 4 euros pièce. Certains sont produits dans la région mais beaucoup viennent encore d'Espagne où la récolte, plus précoce qu'en France, a pris du retard au mois de juin. Pensez à consommer local pour soutenir les producteurs de notre région !