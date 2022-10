Melun : un docteur de SOS Médecins très violemment agressé, le cabinet ferme tout le week-end

Il vaudrait mieux ne pas avoir besoin d'un médecin ce week-end, à Melun. Le cabinet de SOS Médecin, normalement ouvert jusque tard en soirée pour les petites urgences, est resté fermé ce vendredi et le sera jusqu'à lundi matin. D'après une information de France Bleu Paris, les médecins refusent de travailler, choqués et outrés par l'agression très violente de leur collègue, président de l'association.

Jeudi, en fin d'après-midi, il a été menacé et frappé par une mère de famille, venue sans rendez-vous pour son bébé. Alors que le médecin, après avoir constaté l'état de l'enfant, lui proposait de revenir deux heures plus tard, la femme l'a insulté, menacé puis même roué de coup, raconte le praticien. Il a déposé plainte, une enquête est ouverte confirme la police à France Bleu Paris et la sécurité va être renforcée autour du cabinet assure la mairie de Melun.

"Elle m'a projeté sur la table d'examen et elle m'a roué de coup "

"C'était la fin d'une bonne journée", raconte le médecin. Dans la salle d'attente pleine, "cette patiente me signifie que c'est pour une urgence mais après lui avoir posé quelques questions et avoir regardé son fils qui était dans ses bras, je lui explique que ça pourra attendre deux heures puisque nous avons des créneaux de soirée encore libres et réservables." Le cabinet SOS Médecins de Melun est ouvert jusqu'à minuit et les rendez-vous sont publiés chaque jour en ligne sur le site de l'association. "Elle n'a rien voulu savoir, elle s'est braquée, elle a commencé à me traiter de sale chien et surtout, elle m'a menacé je cite 'd'appeler ses cousins pour me faire la peau. Je lui ai expliqué que j'allais devoir appeler la police, ce que j'ai fait", continue-t-il.

"A partir de ce moment, j'ai sorti mon téléphone pour filmer la scène parce que je sentais que les choses allaient déraper, elle s'est énervée, elle est venue vers moi. J'ai reculé vers la salle d'examen, elle me poussait, elle m'a carrément projeté sur la table d'examen où on ausculte les enfants et elle m'a roué de coups."

"J'ai essayé de la repousser avec mes bras, mes jambes, se souvient encore le médecin. J'ai hurlé pour qu'on vienne à mon aide, je voyais tout noir. C'est uniquement grâce à l'intervention de deux hommes qui patientaient dans la salle d'attente, qui ont réussi à la décrocher en l'attrapant chacun par un bras. Je ne savais plus au j'étais, j'étais complètement sous le choc."

Finalement la patiente repart comme elle est venue racontent les collègues du médecin agressé. Avec son fils et sa poussette. La police arrive seulement ensuite.

10 jours d'ITT

Le médecin a porté plainte dans la soirée. Une enquête est ouverte pour atteinte aux personnes, confirme à France Bleu Paris, le service communication de la police nationale. Elle est confiée au commissariat de Melun. Ce vendredi, le médecin s'est vu prescrire 10 jours d'ITT (Incapacité totale de travail) par l'unité médico-judiciaire locale.

Du côté de la mairie de Melun, c'est la désolation. Le cabinet SOS Médecin est installé dans un quartier politique de la ville. La sécurité va être renforcée par des patrouilles supplémentaires nous dit-on, mais le cabinet restera fermé jusqu'à lundi matin 8h. "Ce sont 500 patients, potentiellement, qui vont trouver porte close", déplore un autre médecin de l'association. "C'est dommage mais ce qu'il s'est passé est trop grave, nous devions réagir." Les médecins ont également peur des représailles.