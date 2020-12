Six personnes dont un membre de l'opposition municipale à Auxerre suspectées de trafic de drogues

Six personnes ont été déférées devant la justice à Auxerre ce jeudi et vendredi pour participation à un trafic de stupéfiants, dont un membre de l'opposition au conseil municipal.

Trois couples soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de stupéfiants dans l'Yonne ont été déférés devant la justice ce jeudi et vendredi. Parmi eux, un membre de l'opposition au conseil municipal d'Auxerre. Le trafic irriguait essentiellement le chablisien, et plus largement le département explique le procureur d'Auxerre.

Les interpellations ont eu lieu lundi dans le secteur de Chablis, à Vincelles et à Vaux, au sud d'Auxerre. L'un des suspects "avait un train de vie très supérieur à ce qui était possible avec ses revenus", précise le procureur d'Auxerre. Un sac contenant 1,6 kilogramme d'héroïne a été retrouvé chez un autre par les gendarmes.

Trois hommes âgés de 39 à 47 ans ont été placés en détention provisoire. Une femme est par ailleurs sous contrôle judiciaire.