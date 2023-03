Même à la retraite, l'ancien procureur général de Grenoble Jacques Dallest travaille encore sur les cold cases

Les "Disparus de l'Isère", ces douze enfants tués ou disparus entre 1983 et 1996, ou encore les disparitions inexpliquées d'adultes comme Malik Boutvillain ou Nicolas Suppo. Autant de dossiers qui alimentent les réflexions de Jacques Dallest. L'ancien procureur général près la cour d'appel de Grenoble, désormais à la retraite, publie un livre intitulé "Cold Cases : un magistrat enquête". Il est l'invité de France Bleu Isère ce vendredi 17 mars.

Pour lui, il est encore possible de faire parler des dossiers des années après les faits. "On a des exemples d'affaires qui ont pu être résolues très longtemps après alors évidemment, le temps qui passe n'est jamais une bonne chose pour une enquête." Il y a 40 ans, Ludovic Janvier était enlevé à Saint-Martin-d'Hères. Sa famille n'a jamais eu d'éléments sur la disparition du petit garçon de six ans, son corps n'a jamais été retrouvé.

Montrer aux proches que la justice "ne laisse pas tomber" le dossier

"Malheureusement, on peut penser que le petit Ludovic Janvier n'est plus de ce monde, même s'il faut toujours espérer." Ce qui est fondamental selon Jacques Dallest pour les proches de disparus comme Ludovic Janvier, "c'est de se dire que la justice continue à travailler sur ces dossiers, ne le laisse pas tomber, mets tous les moyens en œuvre pour essayer de progresser et d'identifier l'auteur de ce triste enlèvement, qui peut-être en a commis d'autres."

La création d'un pôle Cold Cases à Nanterre en région parisienne il y a un an va dans ce sens. Jacques Dallest a d'ailleurs beaucoup œuvré pour sa mise en place. Les évolutions techniques pourraient aussi faire progresser la justice en la matière, notamment le travail sur l'ADN. "Il faut qu'aujourd'hui, avec les objets qui ont pu conservés de ces affaires, voir si on ne peut pas les réexaminer sur un plan scientifique et éventuellement mettre en évidence les éléments biologiques comme l'ADN."

Plus de moyens pour le pôle Cold Case

Le groupe que Jacques Dallest a présidé pour travailler sur la création d'entités spécialisées sur les cold cases, "nous avions majoritairement préconisé la création de plusieurs pôles interrégionaux qui auraient pu couvrir plusieurs cours d'appel et centraliser les affaires d'homicide, de viol, non résolues et les disparitions inquiétantes."

Il salue toutefois la création de ce pôle unique, pour l'instant, à Nanterre. Il a notamment compétence pour les affaires de tueur en série. "Il y a deux options qui vont se profiler parce que le pôle va prendre de plus en plus de dossiers, à un moment, il ne pourra pas prendre de nouvelles affaires. Soit on double les effectifs de magistrats du pôle de Nanterre, soit on crée des pôles interrégionaux. Il faudra sans doute qu'à un moment cette option soit tranchée pour essayer de traiter l'ensemble de ces affaires qui sont très, très nombreuses."