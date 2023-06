"Même le moindre petit détail a son importance, 30 ans après, pour retrouver Lydie Logé"

Depuis la disparition de leur sœur il y a pratiquement 30 ans, Sophie et Virginie Logé ne se sont jamais exprimées dans les médias. Elles ont décidé de le faire à la radio, pour toucher le maximum de monde. "Un petit détail qui a pu paraitre anodin à l'époque peut avoir son importance aujourd'hui" expliquent-elles.

Lydie Logé est la douzième victime présumée de Michel Fourniret, le tueur en série surnommé "l'ogre des ardennes". Une trace ADN appartenant à la jeune femme a été retrouvée dans un de ses véhicules. Il a été mis en examen pour cela en 2020, mais il est mort en 2021. Il ne pourra donc jamais être jugé pour ces faits. Son ex-femme Monique Olivier, elle en revanche, pourrait répondre de ce crime. D'où l'importance de collecter de nouveaux témoignages susceptibles de faire avancer l'enquête. Des témoignages qui seront traités par le nouveau pôle "cold cases" dédié aux affaires non élucidées qui a été créé au tribunal de Nanterre.

Entretien avec Corrine Herrmann, avocate de Sophie et Virginie Logé, les deux sœurs de Lydie.

FBN : Les deux sœurs de Lydie Logé ne s'étaient jamais exprimé publiquement depuis décembre 1993 et sa disparition. Pourquoi ce déclic? Pourquoi maintenant cet appel à témoins?

CH : Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de rechercher le corps de Lydie Logé et de le retrouver. Michel Fourniret est décédé et ne peut plus donner d'indications. Il manque ce point de jonction entre Lydie Logé et le couple Fourniret. Nous n'avons pas de témoignages, pas d'éléments sur ce point là. Et pourtant nous pensons que des témoins ont pu voir des choses qui leur paraissent anodines mais qui pourraient nous aider à localiser le corps de Lydie Logé.

Qu'est ce qui pourrait être anodin, comme vous le dites, mais qui pourrait faire avancer cette enquête ?

Eh bien, par exemple, avoir vu un véhicule, un C15 ou un véhicule Peugeot de couleur sable dans un champ ou encore près d'une rivière, au bord d'une route, avec un couple qui avait l'air affairé. Voilà quelque chose qui aurait pu se passer, qui a pu paraitre anodin à l'époque. D'autant plus que les informations concernant Michel Fourniret, c'est souvent une camionnette blanche, un véhicule sable ou marron clair. On se dit que ce qu'on a vu, ça n'a pas d'importance. Et pourtant, ça peut aider à localiser le corps. Pour reconstruire l'histoire de l'enlèvement et du meurtre de Lydie Logé. Mais ce qui nous intéresse également, ce sont ses voisins, ses amis, ses collègues, des gens qui auraient pu l'apercevoir avec un couple.

Lydie Loger est la 12ᵉ victime présumée de Michel Fourniret, aujourd'hui décédé. Il avait été mis en examen pour le meurtre de Lydie Logé. Mais son éventuelle culpabilité n'est pas simple à établir. Elle repose tout d'abord sur un aveu très partiel "Je ne vois personne d'autre que moi". C'est du "Fourniret" dans le texte ?

Oui, du Fourniret dans le texte. Quand on le connaît bien, on sait qu'il ne donne rien sans avoir l'impression que les autres ont travaillé ou qu'ils savent un certain nombre de choses. Donc c'est un peu toujours de la négociation avec lui. Il y avait cette façon de dire et de reconnaître à demi mot son implication. Parce qu'il ne sait pas faire une phrase directe. Néanmoins, il a quasiment indiqué comment il l'a tué et les raisons pour lesquelles il l'a fait, et il nous donne des éléments quand même. Cela dit, la difficulté n'est pas de les faire avouer, (lui disparu et aujourd'hui Monique Olivier, son ex-femme) ou d'avoir des éléments de leur part. Des empreintes génétiques ont été retrouvées dans son fourgon. Ce sont les empreintes génétiques de Lydie Logé à coup sûr, puisqu'il y a eu plusieurs expertises. Une trace de Lydie a été retrouvée dans leur fourgon et depuis, nous n'avons plus de nouvelles d'elles. Donc je pense qu'en ce qui concerne leur culpabilité, nous avons des éléments. Maintenant, il faut reconstruire le scénario.

Ce fameux fourgon, il sème le trouble. Il a été acheté par Fourniret en 1996, trois ans après la disparition de Lydie Logé ?

Oui, il a été acheté trois ans après la disparition de Lydie. Il avait souvent plusieurs véhicules. Et il faut savoir que Michel Fourniret, on l'a vu dans plusieurs dossiers, transférait des tapis de sol d'un véhicule à l'autre, des éléments d'un coffre à l'autre, comme on peut le faire quand on change de voiture. Et c'est ce tapis de sol qui a gardé la trace de Lydie Logé.

Il y a eu deux enquêtes entre 1994 et 1998 et entre 2004 et 2009. À chaque fois, elles ont abouti à des non-lieux. Mais il y a ce pôle Cold Case au tribunal de Nanterre, dédié aux affaires non élucidées. Qu'est ce que ça change ?

Ce pôle change tout parce que ce sont des magistrats qui ont l'habitude de travailler sur des affaires criminelles. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, souvent les magistrats d'instruction sont pris par des dossiers de détenus, par des dossiers de toutes sortes et ne peuvent pas dégager le temps et l'énergie, et je dirais parfois les compétences, pour traiter ces dossiers. Il faut vraiment des magistrats qui ont l'habitude de traiter des criminels en série, ce qui est aussi assez rare. Il se trouve que madame Khéris, qui est la coordinatrice de ce pôle, est aussi saisie de ce dossier. Elle connaît parfaitement Michel Fourniret. Elle l'a fait avouer dans les dossiers Johanna Parish, Marie-Angèle Domèce et Estelle Mouzin, ces trois dossiers pour lesquels Monique Olivier sera jugée aux assises à la fin de l'année. Donc, madame Khéris le connaît parfaitement. Elle est à la tête de ce pôle. Elle dispose de moyens aussi pour rechercher le corps de Lydie Logé, pour traiter les témoignages. C'est une première en France.

On le disait, c'est très douloureux pour les sœurs de Lydie Logé de parler, mais elles le font pour tenter de faire avancer les choses. Est-ce que selon vous, 30 ans après, il y a un réel espoir que cet appel à témoins fasse avancer enfin les choses ?

C'est effectivement très, très douloureux de s'exposer pour une personne qui n'en a pas l'habitude. Elles parlent de leur sœur qui leur manque depuis 30 ans. C'est toujours présent et très aigu. Elles souffrent toujours de cette absence. Mais c'est essentiel de lancer cet appel à témoins parce que oui, 30 ans après, on peut avoir des témoignages pour travailler sur des dossiers. Parfois on ne comprend pas pourquoi ça arrive si tardivement, mais ça peut arriver. Donc il faut aller les chercher ces témoins. Il faut que les éventuels témoins sachent qu'on a besoin d'eux, que s'ils ont vu des petites choses, c'est essentiel de le dire. Et oui, on peut y croire parce que dans de nombreux dossiers, ça a dénoué les choses. Ça nous a permis d'approcher la vérité.

Si vous disposez de la moindre information, une adresse email est mise à disposition du public "temoignages.coldcase.tj-nanterre@justice.fr"