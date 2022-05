Mémoire de l'esclavage à Bordeaux : deux plaques pédagogiques de la rue Colbert dégradées

Inaugurées le 13 mai et évoquant le rôle joué par Colbert dans la légalisation de l'esclavage, ces plaques ont été vandalisées ce weekend. L'association Mémoires et Partages a dépose plainte.

Mémoires et Partages

Alors que la ville organisait du 10 au 23 mai "les journées de la Mémoire", les deux plaques explicatives situées a l'angle de la rue Colbert dans le quartier Fondaudège ont été noircies à la bombe de peinture dans la nuit de vendredi à samedi.

Elles étaient là pour rappeler le rôle joué par l'ancien ministre de Louis XIV, à l'origine du "Code noir", dans la légalisation de la pratique de l'esclavage dont Bordeaux était une des têtes de pont.

Un acte "nauséabond" et "inqualifiable"

Dans un communiqué, l'association "Mémoires et Partages" évoque un acte "nauséabond" et "inqualifiable"qui rappelle" les épisodes les plus sombres de l'effacement de cette mémoire".

Son président Patrick Serres et son fondateur Karfa Diallo, aujourd'hui conseiller régional, ont porté plainte contre X. Dans une vidéo publiée sur Facebook, Karfa Diallo appelle la mairie de Bordeaux à en faire de même.