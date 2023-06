Menace d’attentat au collège de Cerisy-la-salle : l’établissement fouillé par les gendarmes

Parents, élèves et personnels, ils sont plusieurs à avoir reçu tard lundi soir un message d’un individu menaçant de commettre un attentat dans le collège Anne Heurgon-Desjardins, à Cerisy-la-Salle. Rapidement prévenus, les gendarmes ont fouillé l’établissement ce mardi mais n’ont rien trouvé.

Une menace d’attaque terroriste

"Bande de mécréants, je vous écris ce message afin de vous informer que demain 20/06/2023, je viendrai moi, ainsi que les compagnons vous exterminer." Voilà le type de menace qu’on reçu des utilisateurs de l’ENT, l’espace numérique du collège. Le message mentionne également des armes, des AK47, des kalachnikovs ainsi que des grenades. "SI LA POLICE NE NOUS ARRÊTE PAS RAPIDEMENT, VOUS PLONGEREZ DANS L’ENFER ET LA TORTURE DE LA MORT", menace encore l’auteur qui se présente comme un "serviteur d’Allah".

Suite à ces menaces, la principale du collège a porté plainte contre X.

Une affaire qui secoue la petite commune de Cerisy-la-Salle

Ce mercredi, chacun est rassuré : aucun danger n’a été trouvé dans l’établissement resté fermé mardi pour être fouillé, les cours ont repris normalement et la principale est passée dans les classes pour expliquer ce qu’il s’était passé aux élèves.

La veille, ce mardi 20 juin, c’était en revanche l’effervescence. Beaucoup de gendarmes présents sur la commune de moins de 2.000 habitants, cela interroge. "Ma voisine âgée est venue me demander ce qu’il se passait", raconte un parent d’élève, "on avait des informations par le collège, on l’a rassurée parce qu’elle pensait qu’un homme armé circulait dans la commune".

Ce genre d’événement surprend dans une commune très calme mais certains sont résignés : "cela peut arriver n’importe où", déplore un autre habitant.

De leur côté, les élèves étaient assez perplexes, ne comprenant pas ce qu’il se passait. Certains ont eu accès au violent message de menaces mais disent avoir été rassurés que les cours reprennent normalement ce mercredi.