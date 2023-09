Menace d'attentat dans un lycée près de Rennes : un élève de 15 ans en garde à vue

L'élève a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue ce vendredi, indique le parquet de Rennes. Il a reconnu être à l'origine d'un mail menaçant, adressé à la direction de son établissement. Mercredi matin, les 1800 élèves et le personnel de l'ensemble scolaire Frédéric Ozanam à Cesson Sévigné avaient dû être évacués après la réception de ce courrier électronique menaçant d'un attentat. La police avait effectué des vérifications dans l'ensemble du lycée et du collège, avec un chien spécialisé dans la recherche d'explosifs. Sur-place, rien n'avait été retrouvé et les cours avaient pu reprendre.

Le parquet de Rennes avait alors ouvert une enquête pour menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un service public. En France, plusieurs centaines d'établissements ont reçu ce même type de mail ces derniers jours.