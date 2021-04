Menacé d'expulsion à Rennes, un journaliste afghan décide d'entrer en clandestinité

Elyaas Ehsas a finalement décidé de se cacher, de disparaître pendant 18 mois pour "sauver sa vie". Ce journaliste afghan de 27 ans domicilié à Rennes était assigné à résidence dans un foyer de demandeurs d'asile. La préfecture lui avait demandé lundi de réaliser un test PCR, en vue de son expulsion vers la Suède, où il est sous le coup d'une mesure d'expulsion vers l'Afghanistan. Le laboratoire a refusé de faire le test lundi.

Dans son pays, Elyaas Ehsas travaillait pour une chaîne de télévision. Le jeune homme appartient à la communauté Hazara, une communauté chiite discriminée, cible des talibans. Sa vie est menacée s'il retourne là-bas. C'est pourquoi il décide d'entrer en clandestinité.

Dans un long message publié mardi sur sa page Facebook, Elyaas Ehsas explique sa décision et remercie tous ceux qui l'ont aidé dans son combat, notamment les plus de 26.000 personnes qui ont signé une pétition en ligne pour empêcher son expulsion de la France.

"Je sais que ce sera très difficile pour moi de disparaître pendant 18 mois et de vivre en tant qu'immigrant clandestin de peur d'être arrêté par la police. Mais encore une fois, le grand amour que vous m'avez donné est une bonne raison et une bonne excuse pour continuer et combattre, pour avoir une vie dans l'ombre de la paix."

En exil depuis 2015, Eyaas Ehsas est arrivé en France à l'automne 2020. Selon son avocat, il devrait pouvoir déposer une demande d'asile en France en avril 2022.