Il y avait du monde, ce lundi matin, dans la petite salle du Tribunal Administratif d'Orléans pour soutenir Raymond Zeh. Ce papa camerounais est menacé d'expulsion par la Préfecture du Loiret alors que lui veut rester en France pour accompagner son fils atteint d'une surdité profonde.

"Je ne veux pas m'installer en France, juste aider mon fils"

Le fils de Raymond Zeh, Raymond Junior, est né prématuré avec une surdité profonde. En 2011, un médecin de Yaoundé, la capitale du Cameroun, conseille à ses parents de l'envoyer en France qu'il soit opéré et appareillé avec un implant cochléaire. Comme cette technique n'existe pas en Cameroun, le petit a dû rester ici pour être suivi. Dans un premier temps, une tante installée en France l'a pris en charge. Finalement, en 2014, son père est venu le rejoindre. Raymond Zeh a quitté sa femme, le reste de la famille et son travail de commerçant pour s'installer à Orléans où le jeune Raymond venait d'intégrer l'Institut Régional des Sourds. " On a réfléchi avec ma femme et je me suis sacrifié pour que Junior continue les soins qu'il avait entamés en France. Mais, mon but ce n'est pas de m'installer en France. Quand il ira mieux, quand un jour il parlera et je l'espère de tout mon coeur, on repartira au Cameroun avec la famille" explique Raymond Zeh.

Plus d'urgence médicale, selon la préfecture

Pour Raymond Zeh, tout s'est emballé à la fin de l'année dernière, quand la Préfecture du Loiret a refusé de renouveler son autorisation temporaire de séjour puis a délivré une OQTF, une obligation à quitter le Territoire Français. Elle estime qu'il n'y a plus d'urgence médicale pour l'enfant et qu'aujourd'hui, Raymond Junior pourrait être suivi au Cameroun. " Je me suis renseigné " dit Raymond Zeh, " On a fait beaucoup de progrès au Cameroun pour aider les enfants sourds comme le mien. Mais, il n'aura jamais un suivi comme celui qu'il a aujourd'hui sachant qu'il souffre aussi de troubles moteurs et neurologiques". Sur ce point là, le papa est soutenu par les éducateurs et thérapeutes de l'Institut Régional des Sourds. " Il commence à peine à comprendre les mots du quotidien et à faire des gestes pour nous interpeller" raconte Emmanuelle Bueb, salariée à l'Institut Régional des Sourds. "_Si tout s'arrête maintenant pour lui, ce sera un gâchis._"

D'ici quelques jours, le Tribunal Administratif d'Orléans se prononcera sur l'abrogation ou pas de l'OQTF. Mais une autre audience , sur le fond du dossier , est d'ores et déjà prévue pour la mi- mai. D'ici là, les salariés de l'Institut Régional des sourds et le collectif RESF 45 comptent bien se mobiliser pour Raymond et son fils.

Le reportage de France Bleu Orléans signé Patricia Pourrez