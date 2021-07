Menace de mort - Françoise Dumas, députée du Gard : "En démocratie, il n’y a pas de place pour la violence"

Françoise Dumas, Présidente de la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale, députée LREM du Gard, fait part de sa réaction à la suite de la menace reçue par Patricia Mirallès, Vice-Présidente de la commission et députée LREM de l'Hérault : "Tout mon soutien à ma collègue Patricia Mirallès, Vice-Présidente de la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. Ces menaces sont inacceptables et doivent être unanimement condamnées. En démocratie, il n'y a pas de place pour la violence".

Le message reçu, et envoyé par un anti-vaccin, est d'une violence inouïe : "Dites aux autres députés de bien voter car à partir de maintenant, c'est des vraies balles que vous allez prendre (je suis armé), faites attention où vous allez. Vous nous injecterez jamais le vaccin"