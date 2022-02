Menace de mort proférée contre un magistrat d'Alès : le parquet fait appel

Un jeune homme de 21 ans était jugé en comparution immédiate ce jeudi devant le tribunal judiciaire d'Alès. On l'accusait d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'un magistrat du tribunal dans la salle des pas perdus en début de semaine. Un an ferme avait été requis ainsi que le maintien en détention. La cour l'a condamné à quatre mois de prison ferme mais n'a l'a pas placé sous écrou. Le parquet d'Alès a immédiatement fait appel de cette décision.

"T'es mort, nique tes morts"

Il surgit encadrés par deux malabars de la pénitentiaire dans le box. Le même survêtement rouge, le cheveu ondulé et la parole facile. "Je suis connu de la justice quel intérêt j'aurais eu à menacer de mort un magistrat pour une affaire qui ne me concernait pas ?"

Magistrat qui avait quitté sa robe pour expliquer à une famille la condamnation d'un fils. Attroupement. "Putain t'est mort, nique tes morts". Et le jeune de protester : "Oui, je lui ai parlé pour lui demander des explications, mais là pour le coup, j'suis 100% innocent".

Le procureur d'Alès fait appel.

"Nous apporterons de nouveaux éléments."

Ils étaient au moins trois, lui seul a été retenu. "Mais madame, avec le masque qui peut dire que c'est moi qui parle ?" Le magistrat victime et un avocat témoin de la scène. Il faut faire un exemple, requiert le procureur : un an ferme et maintien en détention. "Portons-nous la robe pour faire des exemples ?", plaide la défense.

Quatre mois de prison ferme tombent, éventuellement aménageables. "Madame, je ne retourne pas en prison ?" Non, mais le parquet a fait appel. Maître Olivia Beteo Bi Evie indique qu'elle dispose de "nouveaux éléments" pour faire confirmer par la cour son jugement de première instance.