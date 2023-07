Menacé, le maire de Mérignac et président de la Métropole de Bordeaux, Alain Anziani porte plainte

Ce vendredi 28 juillet, le maire de Mérignac et président de la Métropole de Bordeaux Alain Anziani a publié un message sur son compte Facebook pour rapporter les menaces dont il fait l'objet. Il nous confie avoir été injurié à la médiathèque de Mérignac, les 12 et 19 juillet dernier. Il raconte aussi avoir découvert, photo à l'appui, un graffiti anonyme avec une croix gammée. Alain Anziani s'est donc décidé à porter plainte, le 21 juillet, pour la première fois de sa vie et "pour éviter ces dérives".

