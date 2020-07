Menaces sur des policiers municipaux pendant le confinement, deux ans et demi de prison

L'homme qui avait menacé des policiers municipaux avec un couteau le 6 mai à Béziers a été condamné à 2 ans et demi de prison dont 15 mois ferme. Il devra se faire soigner, et aura interdiction de venir à Béziers et de porter une arme après avoir purgé sa peine.

Cet homme de 42 ans avait brandi un couteau de 9 cm lors d'un contrôle effectué pendant le confinement. Personne n'avait été blessé mais son interpellation avait été particulièrement difficile. Les policiers avaient été contraints d'utiliser un bâton de défense et du gaz lacrymogène pour le désarmer, l'homme avait même eu une fracture de la main qu'il a fallu opérer.

Les faits n'ont pas pu être contestés, tout avait été filmé par la vidéo surveillance et les caméras piétons des policiers municipaux. L'expertise psychiatrique demandée par le tribunal a conclus à l'absence d'altération de son discernement.