Menaces, agressions, vols : les gendarmes du 54 au chevet des soignants victimes de délinquance

Depuis le début de l'épidémie, les gendarmes veillent sur les personnels soignants. En Meurthe-et-Moselle, des patrouilles sillonnent chaque jour le territoire pour apporter assistance aux infirmiers et aux pharmaciens. Ils distribuent des flyers et partagent des conseils pour leur éviter les mauvaises surprises. Ces derniers jours, ils se sont mobilisés dans le secteur d'Haroué.

"Opération Hygie"

Cette opération de prévention est baptisée Hygie, du nom de la déesse grecque de la santé. Elle a été lancée, suite à plusieurs cas de délinquance visant les personnels soignants. "Il y a eu quelques remontées d'agressions verbales, d'agressions physiques, de cambriolages et même de vandalisme, explique René Paulus, président de l'Ordre des pharmaciens du Grand Est. J'ai donc alerté les différents préfets de la région."

Il y a encore quelques jours, la voiture d'une infirmière de Vézelize, entre Nancy et Mirecourt, a été fracturée pour les quelques masques laissés à l'intérieur. D'autres professionnels se font voler leur caducée : cette petite carte bleue souvent collée sur le pare-brise pour leur faciliter l'accès aux différents services de santé. Dans d'autres régions, des soignants ont même été priés de quitter leur appartement, sous la menace de leurs voisins ou de leurs propriétaires.

Je suis assez atterré du comportement peu citoyen de certains. Ce n'est pas la majorité de la population, bien entendu, mais quand même, tout cela est très anxiogène, déplore René Paulus

Nouvelles formes de délinquance

"Cette crise sanitaire a révélé de nouvelles formes de délinquances, rapporte le lieutenant-colonel Ghislain De Sars, commandant second du groupement de gendarmerie départementale de Meurthe-et-Moselle. Cette opération Hygie vise à toucher le plus grand nombre de professionnels : pharmaciens, infirmiers et soignants. L'idée est de leur rappeler des conseils de bon sens pour leur éviter un maximum d'infractions."

"Par exemple, on conseille aux pharmaciens de stocker les masques dans un lieu sécurisé. De ne pas tous les mettre au même endroit mais de les dispatcher. De s'assurer du bon fonctionnement de la caméra. Pour les infirmières ou les soignants, de ne rien laisser d'apparent dans leur véhicule, faire attention à leurs masques, à leur caducée."

Ils sont en première ligne pour nous soigner, et nous, nous sommes là pour les rassurer, les protéger, explique le lieutenant-colonel De Sars.

Que ce soit pour contrôler le respect du confinement ou participer à ces opérations de prévention auprès des soignants, environ 200 gendarmes sont mobilisés chaque jour dans le département.

Agressions, vols et escroqueries sur Internet

"Nos soignants sont fatigués et peut-être moins vigilants, poursuit le commandant second du groupement de gendarmerie départementale. On aura toujours des délinquants qui essaient de profiter de la moindre situation et là malheureusement, ils essaient de profiter de la vulnérabilité du monde médical. Mais je retiens davantage toutes les bonnes actions et chaînes de solidarité plutôt que les quelques délinquants qui profitent du système."

Le lieutenant-colonel Ghislain De Sars en appelle également à la vigilance des professionnels de santé concernant leurs commandes de masques et de gel sur Internet. Les escroqueries se multiplient dans la région. La gendarmerie du Bas-Rhin a d'ailleurs envoyé ce vendredi un message d'alerte à l'ordre des pharmaciens du Grand Est.