Menaces contre ArcelorMittal : quatre mois avec sursis requis à l'encontre du lanceur d'alerte Karim Ben Ali

Thionville, France

Pas très à l'aise au milieu du tribunal, Karim Ben Ali, en veste et baskets, s'avance à la barre pour expliquer qu'il s'est emporté le 8 janvier dernier devant l'entrée d'ArcelorMittal Florange, l'entrée des Grands Bureaux, le siège administratif. À l'un des salariés du groupe sidérurgique, l'ancien chauffeur intérimaire aujourd'hui au chômage avait dit notamment qu'il allait "faire exploser" l'une des installations du site classé Seveso, la cokerie (où le charbon est chauffé à très haute température). "J'ai dit ça parce que j'étais à bout" explique le lanceur d'alerte qui a dénoncé il y a près de deux ans une pollution à l'acide sur le crassier d'ArcelorMittal et qui trouve que "la justice n'avance pas". Suite aux menaces qu'il a proféré, Karim Ben Ali s'est excusé à l'audience.

L'avocat d'ArcelorMittal, Me André Souman, n'a pas demandé d'indemnisation, simplement l'interdiction pour Karim Ben Ali "d'approcher du site". "Quelle que soit sa situation matérielle et psychologique, ce comportement ne se justifie pas", avance de son côté la procureure de la République de Thionville, Christelle Dumont, qui requiert quatre mois avec sursis, avec obligation d'un suivi médical.

Une procédure disproportionnée - l'avocat de Karim Ben Ali Me Brengarth

L'avocat de Karim Ben Ali, Me Vincent Brengarth, demande sa relaxe et dénonce "une procédure disproportionnée" alors que le lanceur d'alerte attend toujours un procès suite aux faits qu'il a dénoncés. Selon le parquet, ArcelorMittal sera renvoyé devant le tribunal correctionnel à priori d'ici cet été.

Dans cette affaire de menaces, le jugement sera rendu le 5 mars prochain. Karim Ben Ali a également porté plainte en décembre pour "mise en danger et atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, et pour infraction aux règles de la sécurité et de la santé". Il affirme qu'il n'avait pas d'équipement adapté lors de ses missions chez ArcelorMittal.