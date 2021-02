Menaces contre Edouard Philippe sur Facebook: 70 h de travail d'intérêt général requises pour un tourangeau

70 heures de travail d'intérêt général ont été requis à l'encontre d'un tourangeau par le tribunal correctionnel de Tours ce jeudi 4 février . Dans un commentaire sous un post Facebook, le samedi 29 février 2020, il avait menacé le Premier ministre de l'époque, Edouard Philippe. Il était poursuivi par le procureur de la République pour menace de commettre un crime ou un délit à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

"Prépare-toi à ne jamais sortir dans la rue sans service de protection pour le reste de tes jours, qui sont à mon avis compté. Quelqu’un te chopera tôt ou tard, c’est certain." C’est ce commentaire publié sur Facebook qui a poussé le cabinet d’Edouard Philippe à porter plainte. Ce sympathisant gilet jaune réagissait alors au recours à l’article 49.3 pour faire passer le projet de loi de réforme des retraites.

"Ce n’est pas une menace, je parlais d'une menace ambiante plutôt", tente d'expliquer l'homme, un peu brouillon, à la barre. "C'est donc un conseil ?" lui demande la présidente de la cour. "Vous le prenez comment si on vous dit comme vous avez écrit, tes jours sont comptés ?" ajoute-t-elle. "Bah cela dépend qui me le dit. J'ai déjà reçu des menaces, je ne suis jamais allé chercher plus loin. En plus, j'ai posté ce commentaire sur la page Facebook d'Edouard Philippe et ce n'est pas lui qui la gère donc il ne l'a sans doute pas vu. Je ne lui aurais jamais dit cela en face" , répond l'homme qui reconnaît avoir écrit le commentaire mais se refuse à admettre que ces mots puissent être une menace.

Pour le procureur de la République, il n'y a pas de doute en revanche, il s'agit là de menaces sur un représentant de l'Etat. "Tous les mots ont un sens. On ne s'adresse pas à lui comme à ses amis au café du commerce", assure le magistrat qui déplore l'effet d'un tel commentaire sur les réseaux sociaux. Un commentaire qui aurait pu devenir incitatif selon lui.

Une condamnation à titre d'exemple ?

Du côté de la défense, on plaide la relaxe. "Cette procédure me débecte. L'énergie consacrée dans cette affaire, j'aimerais qu'elle soit fait pour les affaires de cyberharcèlement. J'ai des clients qui reçoivent eux de vrais messages de haines, des enfants, des femmes victimes de violences conjugales. D'ailleurs Bruno Le Maire en a reçu directement, tout comme Marlène Schiappa", insiste l'avocate de l'homme, Laura Izemmour.

La jeune femme insiste également sur les moyens mis en oeuvre dans l'affaire qui dépassent selon elle l'entendement. "On lui a perquisitionné son domicile, son ordinateur. Est-ce qu'on ne pouvait pas simplement le convoquer ?".

Elle reconnaît que la phrase n'est pas "jolie. Mais a-t-elle heurtée Edouard Philippe?", demande l'avocate, en reprenant l'argumentaire de son client. _"J'aurais voulu qu'il porte plainte, qu'un de mes confrères m'explique en quoi est-ce une menace? C'est une infraction qui n'est pas caractérisée" indique-t-elle face à un banc de partie civile vide. Aucun magistrat ne représente le Premier ministre. "On est pas là pour passer des messages dans ce tribunal. Mais cette affaire aura appris une chose à mon client : réfléchir avant d'écrire."_

Le jugement a été mis en délibéré, il sera rendu lundi 8 février à 13 h 30.