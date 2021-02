Tours : condamné à 800 euros d'amende, dont 500 avec sursis, pour avoir menacé Edouard Philippe sur Facebook

Un tourangeau vient d'être condamné ce lundi 8 février à 800 euros d'amende dont 500 avec sursis et l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté par le tribunal correctionnel de Tours. Il y a un peu plus d'un an, il avait menacé sur le réseau social Facebook, Edouard Philippe.