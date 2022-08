Menaces contre la Grande mosquée de Lille : le procès renvoyé, le suspect remis en liberté

En juin dernier, un homme de 23 ans a été interpellé à son domicile de Faches-Thumesnil suite à la publication d'une vidéo dans laquelle il proférait des menaces d'attentat contre la mosquée de Lille Sud. Il comparait une première fois devant la justice en juillet, pour menace de mort sur un groupe de personnes appartenant à une religion et apologie du terrorisme. Son procès a été renvoyé en attendant une expertise psychologique. Ce vendredi 19 août, le procès est de nouveau renvoyé, l'expertise n'ayant toujours pas eu lieu.

Placé sous contrôle judiciaire en attendant le troisième procès

Après le renvoi de son premier procès, le suspect avait été incarcéré. Cette fois, il ressort sous contrôle judiciaire, les délais maximum de détention provisoire étant dépassés.

Il a ainsi l'obligation de pointer une fois par semaine à la gendarmerie de Lille, et de soigner son alcoolisme. Il lui est interdit de fréquenter les abords de la Grande Mosquée de Lille ou de porter une arme. "Si on vous retrouve près de la mosquée, c'est police, tribunal, prison", l'avertit le président, et l'accusé de répondre du tac au tac "Ca n'est pas le but monsieur".

L'interdiction de s'approcher de la mosquée est fondamentale selon Jéromine Armand, l'avocate du lieu de culte, rapportant que les fidèles ne sont "pas rassurés" par ce placement sous contrôle judiciaire.

Une bouteille de Vodka par jour

Lors de son premier procès, le jeune homme avait expliqué qu'il était en état d'ébriété lorsqu'il a tourné cette vidéo. Il réaffirme de nouveau ses problèmes liés à l'alcool aujourd'hui, expliquant boire une bouteille de Vodka par jour. Il confirme également consommer du cannabis.

Le suspect est de nouveau convoqué au tribunal judiciaire de Lille le 25 octobre 2022 pour son troisième procès.