Menaces de mort à l'encontre de la jeune Mila : 5 personnes placées en garde à vue

Il ne s'agit pas de la première vidéo où Mila s'en prenait à l'islam, qui elle remonte à janvier 2020, et qui est le point de départ de ce qu'on a très vite appelé "l'affaire Mila". En novembre, sur le réseau social TikTok, l'adolescente iséroise poste une nouvelle vidéo où elle critique ses détracteurs et l'islam, sucitant de nouvelles menaces à son encontre.

Trois mois après, le parquet de Paris indique ce mardi 9 février que dans le cadre de ces menaces-là 5 personnes ont été interpellées en Loire-Atlantique, en Moselle, dans le Calvados, la Marne et les Hauts-de-Seine et placées en garde à vue ce jour pour "cyberharcèlement" et "menaces de mort".

Les investigations ont été menées par le pôle national de lutte contre la haine en ligne, récemment créé au sein du parquet de Paris, afin de centraliser les différentes démarches d'enquête. Le parquet de Vienne s'était dessaisi début décembre au profit de ce pôle national.

Rappelons que depuis janvier 2020, Mila et sa famille vivent sous protection policière.

