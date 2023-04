Menaces de mort, agressions... "le cri d'alarme et de rage" des agents d'Habitat du Gard

"Je lance un cri d'alarme et un cri de rage face aux violences et aux menaces qui pèsent sur les agents et les locataires." Stéphane Cabrié le directeur d'Habitat du Gard, apporte son soutien aux agents qui exercent ce mardi matin leur droit de retrait pour protester contre les conditions dans lesquelles ils doivent travailler.

Menaces de mort et agression physique

Habitat du Gard est le premier organisme de logement social (HLM) du département. "C'est une grande famille, reprend Stéphane Cabrié. Certains agents y exercent depuis dix ou vingt ans mais aujourd'hui on ne peut plus travailler à cause de la délinquance ou du trafic de drogue."

Ces menaces sont récurrentes au Mas de Mingue, mais aussi Chemin-Bas d'Avignon ou quartier Pissevin. La semaine dernière, un agent a été physiquement agressé et menacé de mort. Habitat du Gard a déposé plainte.

"Remplir notre mission de service public en sécurité"

Selon Stéphane Cabrié, "certaines entreprises partenaires" exercent aussi leur droit de retrait. "Tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir exercer notre mission de service public, de service social dans la paix et la sécurité pour tous", reprend le directeur de Gard Habitat.