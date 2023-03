Menaces de mort après le reportage de "Zone interdite" à Roubaix : dix personnes interpellées

Dix personnes ont été arrêtées à Roubaix ce mercredi 15 mars en France, dans l'enquête ouverte pour "harcèlement aggravé" suite à la diffusion d'un reportage de l'émission "Zone interdite" sur M6 tourné en janvier 2022 notamment à Roubaix, dans la métropole lilloise. Les suites judiciaires pour ces dix interpellés ne sont pas connues pour l'heure selon le service police justice de franceinfo.

Menacés de mort sur les réseaux sociaux

Après la diffusion du reportage consacré à l'islamisme radical, plusieurs personnes avaient reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux, dont la journaliste et présentatrice de l'émission Ophélie Meunier.

Contacté par France Bleu nord, le militant associatif Amine Elbahi, lui aussi visé par ces menaces, se dit "soulagé". A la suite de la diffusion du reportage, il avait dû être placé sous protection policière pendant environ un an. Ce Roubaisien, juriste de 26 ans, avait témoigné parce qu'il soupçonnait l'association roubaisienne "Ambitions et initiatives pour la réussite" d’enseigner le Coran à en prêchant l’islam radical, sous couvert de cours de soutien.

Quelques minutes après la diffusion du reportage, il a reçu des premiers messages d'insultes sur son téléphone, et des menaces de mort. Son numéro de portable et celui d'Ophélie Meunier la présentatrice de l'émission avaient été affichés sur les réseaux sociaux. "Plusieurs fois on m'a dit qu'on allait m'égorger" raconte Amine El Bahi. Le candidat Les Républicains aux élections municipales avait porté plainte et dit même avoir reçu un appel menaçant au moment où il faisait constater ce harcèlement chez un huissier.

Une deuxième enquête en cours pour cyberharcèlement

L'enquête est menée par les gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH), saisis par le pôle national de la haine en ligne du parquet de Paris. Par ailleurs, la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne suit la plainte de la présentatrice et productrice de l'émission, Ophélie Meunier. Une deuxième enquête est en cours à Paris pour cyberharcèlement.

L'émission avait provoqué de vives polémiques en janvier 2022 lors de la diffusion du reportage. Deux personnes avaient porté plainte pour escroquerie , estimant avoir été trompées par les journalistes.