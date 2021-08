Menaces de mort envers le patron des chasseurs : des peines "décevantes" pour son avocat

Les huit prévenus jugés en appel pour menaces de mort envers le patron des chasseurs, Willy Schraen, ont été condamnés ce lundi à des stages de citoyenneté. Des peines plus légères qu'en première instance, lors du procès à Saint-Omer en 2020. L'avocat de la défense se dit "déçu" par le jugement.

Les huit internautes jugés pour avoir menacé de mort, viol et torture le président de la fédération nationale et de la fédération des Hauts-de-France des chasseurs, Willy Schraen, ont été condamnés en appel à des stages de citoyenneté par le tribunal de Douai, ce lundi 30 août.

Jugement décevant comparé à l'affaire Mila

Les peines sont moins lourdes que celles prononcées en première instance par le tribunal de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, en octobre 2020. Il avait condamné certains prévenus à des amendes allant de 300 à 820 euros pour préjudice moral.

Un jugement "décevant" pour l'avocat de Willy Schraen, Maître Delcourt-Poudenx, un mois et demi après les condamnations dans l'affaire Mila. Onze de ses cyberharceleurs ont écopé de quatre à six mois de prison avec sursis le 7 juillet dernier. "Il y a deux poids deux mesures, selon qu'on est une jeune fille de 19 ans ou qu'on est le représentant des chasseurs. Est-ce que cela veut dire qu'on est moins défendu ? Que c'est plus légitime de vous attaquez ? C'est très troublant.

Pour rappel, les menaces ont été publiées sur les réseaux sociaux après des déclarations de Willy Schraen sur le piégeage des chats, lors d’une interview en live sur Facebook. Le patron des chasseurs et sa famille avaient alors dû être placés sous protection policière.