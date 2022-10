Menaces de mort sur des policiers : le tribunal de Roanne renvoie l'affaire à décembre

Cet homme sera finalement jugé en décembre. Ce roannais de 34 ans avait été incarcéré dimanche 23 octobre, en détention provisoire à la maison d’arrêt de la Talaudière pour avoir menacé de mort des policiers et menacé de faire exploser le commissariat de Roanne le 20 octobre. Il avait aussi été arrêté avec un couteau sur lui deux jours après.

Cet homme est aussi fiché S. Il n'est pas jugé pour ça, mais il fait partie de ce fichier et il est surveillé depuis quelques années pour avoir prononcé des discours à caractère terroriste.

Troubles psychiatriques

Le tribunal de Roanne a décidé de renvoyer le dossier parce qu'il manque une expertise psychiatrique. En fait, aucun psychiatre n'était disponible le week-end dernier pendant la garde-à-vue de cet homme. Donc, d’ici fin novembre, une expertise sera transmise au dossier. Un élément indispensable au dossier, ce sont accordés hier en audience, son avocat et le parquet, parce que cet homme présente des troubles psychiatriques. Pendant sa garde à vue, il a tenté de se donner la mort en essayant de s'étrangler avec ses vêtements. Et puis en 2019, dans une autre affaire, une expertise psychiatrique l'avait déclaré irresponsable pénalement. La justice ne l'avait donc pas condamnée, mais seulement obligée à se faire hospitaliser.

Le prévenu, placé sous contrôle judiciaire

Ce que l'on sait également, c'est que roannais de 34 ans est suivi régulièrement depuis ses 16 ans. Mais depuis les derniers faits de 2019, rien à signaler. Il était suivi par des médecins et malgré des phases d'addictions à l'alcool et à la drogue, le tribunal de Roanne a précisé que cet homme travaillait, souvent en CDD ou en intérim. Il a son appartement à Roanne et une situation financière stable. Abdelkrim Grini, procureur de la République à Roanne, n'avait plus entendu parler de cet homme, jusqu'à la semaine dernière. Il n'aurait pas pris son dernier traitement, "ce qui aurait provoqué un passage à l'acte", explique, mais avec prudence le procureur de la République. Ces éléments restent à confirmer.

Le prévenu est ressorti libre du tribunal ce mercredi après-midi, mais il a été placé sous contrôle judiciaire. Donc d'ici décembre et la prochaine audience, il devra apporter, environ toutes les semaines des preuves de soins à la justice. Il a aussi interdiction de se rendre dans un commissariat, dans un débit de boissons, interdiction aussi de porter une arme et l'interdiction de sortir la nuit. S’il ne respecte pas ces obligations, c’est retour à la case prison en détention provisoire.