Menaces de mort sur un proviseur de Clermont-Ferrand : le père de famille jugé fin octobre

"Il nie avoir proféré des menaces à l'encontre de ce proviseur" indique ce vendredi après-midi la procureure de la République de Clermont-Ferrand, Dominique Puechmaille. Ce père de famille de 44 ans est soupçonné par la justice d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre du proviseur du lycée Ambroise Brugière ce jeudi. Il aurait menacé d'égorger le proviseur. L'homme n'aurait pas supporté que sa fille ne puisse pas entrer dans l'établissement, car elle portait l'abaya.

Placé en garde à vue ce jeudi soir , l'individu sera finalement jugé fin octobre. Il est placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de paraître à proximité d'un établissement scolaire du Puy-de-Dôme.

Le proviseur lui ne souhaite pas s'exprimer alors qu'il vient tout juste de déposer plainte. Joint par la rédaction de France Bleu Pays d'Auvergne, il attend maintenant que "la situation s'apaise" pour ce qu'il qualifie "d'épiphénomène".

Le père de famille jugé fin octobre

La députée La France insoumise de la circonscription concernée, la 1re circonscription du Puy-de-Dôme, Marianne Maximi, condamne fermement les menaces et apporte tout son soutien au proviseur et l'équipe éducative du lycée. La députée critique en revanche le choix de l'interdiction du port de l'abaya. "Le choix de l'interdiction de robes longues, ce choix du gouvernement me semble rajouter des tensions qui n'étaient pas nécessaires en cette rentrée scolaire."