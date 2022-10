Menaces en ligne contre l'influenceuse Magali Berdah : 13 personnes interpellées

L'influenceuse et propriétaire d'une agence de communication et d'influenceurs basée à Antibes, Magali Berdah, avait affirmé avoir reçu de très nombreux messages haineux à caractère antisémite ou de menaces de mort. Treize personnes ont été interpellées dans toute la France mercredi 19 octobre dans le cadre d'une enquête ouverte par le pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) du parquet de paris. Selon franceinfo qui a révélé l'information, ces personnes ont été interpellées dans une dizaine de départements, de la région parisienne à la Corse, en passant par la Gironde et la Sarthe. À l'issue de leur garde à vue, douze d'entre elles (11 hommes et une femme) ont reçu une convocation pour être jugés par le tribunal correctionnel en 2023 pour "cyber-harcèlement et menaces de mort dont certains en raison de la religion de la victime."

ⓘ Publicité

Cyber-harcèlement

Ces menaces en ligne seraient liées aux accusations portées sur internet par le rappeur Booba. L'artiste a affirmé que de nombreux clients qui avaient acheté des produits promus par des influenceurs n'avaient jamais reçu leur commande ou avaient reçu des articles contrefaits. Booba, suivi par sept millions d'abonnés sur Instagram et près de six millions sur Twitter, avait lancé le hashtag #influvoleurs. Le rappeur a cité Magali Berdah comme l'une des actrices de ce système qu'il veut dénoncer. Selon Magali Berdah, cette initiative de Booba lui a valu de recevoir des messages haineux sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs obtenu la fermeture du compte Instagram du chanteur pour cyber-harcèlement (la décision a été invalidée par la justice le 3 octobre mais le compte reste inaccessible).

Une autre enquête a été ouverte le 6 septembre pour "pratiques commerciales trompeuses" par le parquet de Grasse après une plainte contre X de Booba pour escroquerie. Le rappeur vise là encore "un système d'escroquerie complexe et organisé, centralisé par la société Shauna Events (NDLR, l'agence dirigée par Magali Berdah)".