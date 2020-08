Menaces et insultes en pleine intervention, des pompiers du Territoire de Belfort portent plainte

Deux plaintes ont été déposées après l'intimidation de plusieurs pompiers pendant une intervention à Lachapelle-Sous-Chaux, au nord de Belfort samedi 8 août. Trois pompiers sont partis en intervention vers 5 heures du matin pour un malaise, après un appel houleux. L'opérateur a été insulté au téléphone.

Mais une fois sur place, au moins trois personnes insultent les soldats du feu et ont une attitude menaçante. Les pompiers ont dû se replier et faire appel à un renfort de la gendarmerie. L'arrivée des forces de l'ordre a fait fuir les agresseurs. Un pompier a porté plainte, ainsi que le service, mais il n'y a pas eu de blessé ni de dégradation sur les véhicules.

Les situations tendues sont courantes

Selon le service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort les situations agressives sont régulières, mais le recours aux renforts et le dépôt de plainte sont plus rares, seulement quelques fois par an.