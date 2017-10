Menaces sur la Cour d'appel de Pau : les avocats de Bayonne votent une motion

Réunis ce mercredi matin, les avocats de Bayonne votent une motion pour s'opposer à une éventuelle suppression de la Cour d'appel de Pau. Ils redoutent un projet de réforme de la carte judiciaire qui, selon eux, éloignerait le juge du justiciable. Le gouvernement se veut rassurant.

L'ordre des avocats de Bayonne vote une motion pour défendre l'avenir de la Cour d'appel de Pau. Au moment où le gouvernement planche sur un projet de réforme de la carte judiciaire, les robes noires ne cachent pas leurs inquiétudes et décident de le faire savoir. Les avocats de Bayonne étaient réunis en assemblée générale ce mercredi matin afin d'adopter un texte pour défendre la pérennité de la Cour d'appel Pau.

Perte de proximité

C'est sous l'impulsion du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bayonne, François Hourcade, que la motion a été adoptée à l’unanimité.

"La cour d'Appel a une utilité sociale qui doit être maintenue". — François Hourcade.

"Notre seul soucis est l'intérêt du justiciable" Francois Hourcade Bâtonnier de Bayonne

Le gouvernement se veut rassurant

De son coté le gouvernement calme le jeu et rassure les avocats. "Aucun lieu de juridiction ne sera fermé et notre maillage actuel de juridiction sera conservé", a assuré la ministre de la Justice Nicole Belloubet. La Garde des Sceaux rappelle le lancement d'une mission de réflexion sur les chantiers et l'adaptation de l'organisation des juridictions.