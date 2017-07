Mensignac : de l'acide versé dans la piscine de l'organisateur de la fête du pain

Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, le boulanger de Mensignac a été victime d'une attaque à son domicile. Selon l'homme, une ou plusieurs personnes seraient entrées par effraction chez lui pour déverser de l'acide dans la piscine familiale.

Il est 6h du matin lorsque Lionel Boisseau se réveille samedi matin, le 15 juillet . L'homme blond doit se préparer rapidement, car la fête du pain qu'il organise bat son plein et entre les manèges et la grande soirée années 80 de ce samedi soir, il a beaucoup à faire.

Mais ce matin, il sent une odeur inhabituelle dans la grande pièce qui jouxte la piscine intérieure de sa maison. Très vite ses yeux commencent à le brûler. Le père de quatre enfants s'approche alors de la piscine et sent que l'odeur étrange vient de l'eau du bassin.

"L'odeur devenait de plus en plus forte. Avec ma femme nous avons donc décidé de fermer toutes les portes qui donnent accès à la piscine et d'interdire à nos enfants d'aller se baigner " Lionel Boisseau

La maison de la famille se trouve juste à côté de l'endroit où a été organisée la fête du pain © Radio France - Manon Derdevet

"C'est un crime"

Dès la première heure lundi, le couple Boisseau décide de faire venir l'entreprise qui gère leur piscine. Le constat est sans appel : de l'acide a été versé dans le moteur de la piscine. Lionel se rend dans la foulée chez les gendarmes de Saint-Astier pour porter plainte.

La maison surplombe le champ dans lequel a été organisée la fête du pain ce week-end du 14 juillet. Pour les Boisseau, cet acte criminel est sûrement la conséquence de jalousie dans le village. "Les gens ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues pendant toute l'organisation de la fête du pain. Ce qui nous arrive est peut-être lié à toutes ces jalousies" explique Lionel Boisseau. Depuis samedi sa femme Noëlla, ne dort quasiment plus et le couple vit avec la peur au ventre.

" Ma plus jeune fille a six ans. Si elle s'était baignée, elle aurait pu mourir. Pour moi, c'est un crime" Noëlla, la femme de Lionel Boisseau.

Pour l'heure la famille est encore sous le choc et attend avec impatience les premiers résultats de l'enquête.